大摩︰美商業樓價恐挫40%

美國銀行業倒閉危機過後，愈來愈多機構開始警告美國商業房地產市場會是下一個金融炸彈。摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett警告，商業房產樓價可能會下跌最多40%，與2008年金融海嘯期間的跌幅相當。除了按揭利率大幅上升以外，遠程工作的趨勢亦影響了對實體辦公空間的需求。

銀行按揭壞帳風險增 她指出，目前大約在2.9萬億美元（約22.62萬億港元）的商業房產按揭貸款中，有超過一半將在24個月內到期，需要再次融資，料這些按揭貸款在續期時利率將會上升3.5至4.5厘。換言之，供款人將會面臨利息開支急劇暴增的風險。更重要的是，鑑於美國有80%的未償還商房按揭都是由中小型銀行承做，這些以地區銀行為主的放貸機構將面臨極大的壞帳風險。

摩根大通則引述Trepp數據指出，大約4,500億美元的商房按揭債務將於今年內到期。大型房地產投資者若未能尋找到巨額的再融資方案，恐怕會導致樓市爆煲。

Shalett亦提醒，商房市場若然暴跌，影響的絕對不止業主及銀行，還可能會透過金融系統燒至關聯的商業社群、私募投資，以及任何債務證券產品的投資者。連鎖效應下，就連美國股票，哪怕是發展勢頭迅猛的科技和非必需消費品股，也無法幸免。

她表示，此前硅谷銀行（SVB）倒閉已經令創投行業受到壓力，初創企業要繼續「燒錢」以支撐其營運。隨着融資愈來愈困難，可能會對更廣泛的經濟及市場構成衝擊，尤其考慮到美國整體初創企業僱用了逾500萬名員工。