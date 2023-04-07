TikTok廣告生意增11%

儘管美國政府因國家安全被威脅為由，正尋求在當地全面禁止使用TikTok，惟廣告商仍繼續在TikTok投放廣告資源。應用程式分析公司Sensor Tower的數據顯示，3月TikTok錄得美國廣告收入增長11%，百事可樂、DoorDash、亞馬遜及蘋果公司（Apple Inc.）乃最積極「課金」的商家。

商家無懼TikTok可能被美國政府制裁的風險，繼續落廣告，但美國主要廣告中介公司包括WPP旗下Group M及Omnicom，均建議客戶減少甚至停止在TikTok的廣告投資，因不少國家及監管機構都開始關注TikTok所引起的國家安全問題。

不過，有廣告代理商管理層就持相反觀點，認為不太可能一個行政命令會即時影響所有廣告商，又指即使有國會兩黨的支持，立法過程亦十分漫長，為營銷人員提供足夠時間去尋找其他替代方案。在政治爭議下，據了解部分大型品牌亦有後備方案，例如將部分廣告開支轉移至Meta和其他競爭對手，為美國潛在禁止TikTok做好準備。

今年收入看升43% 數碼廣告一直是TikTok在全球收入的主要來源，而該公司去年提供較Meta等更便宜的廣告價格及較新的廣告模式去搶佔市場份額。有研究公司預期，TikTok今年收入約141.5億美元，按年增長約43.07%。