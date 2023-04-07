逾一成受訪日企擬縮海外生產 創新高

去年疫情肆虐，加上俄羅斯及烏克蘭爆發戰事，令企業意識到供應鏈中斷的風險。日本內閣府調查顯示，逾一成受訪日本企業擬縮減海外生產規模，比例創歷史新高。不過，人口老化的日本貿然負上國內生產重任，卻可能是另一冒險舉動。

日本內閣府2022財年年度調查顯示，約11%受訪日本企業擬在未來5年縮減海外生產規模，較10年前高出7個百分點。相對地，未來5年擴大海外生產規模的日企佔比已大減23個百分點，降至37%。其中，電氣設備生產商擬縮減海外生產規模佔比最高達21%。該報告形容，愈來愈多日企關注供應鏈風險及全球經濟放緩的準備情況，將注意力轉移到建立更彈性的供應網絡上。

市場料日今季結束負息 即將卸任的日本央行行長黑田東彥坦言，日本當前尚未實現可持續的通脹，但已不再處於通縮狀態。惟他提醒，這不等於日本的所有經濟問題已經解決，又指穩定物價是日本央行的最大職責，強調消滅通縮至關重要，同時認為目前仍在實施的大規模貨幣寬鬆政策是合適的。

另邊廂，丹斯克銀行估計，日本央行可能在常規加息之前，對控制孳息率曲線（YCC）政策進行調整，本質上是收緊貨幣政策，但料日本央行將在第二季調整YCC，或上調政策利率10點子至零水平。

分析認為，美元兌日圓匯價已被高估，加上市場預期日本央行在本季「收水」，故料未來3個月日圓將升至125兌每美元大關。