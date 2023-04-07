全球變窮 長遠GDP恐失2%

IMF：世界分3陣營 地緣緊張威脅金融穩定 正當美國貿易代表戴琪為現屆美國政府種種去全球化政策辯護之際，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，5年內全球經濟每年增長速度只有3%，比起過去20年平均3.8%顯著為低，也是1990年之後最悲的預測，原因之一就去全球化。該組織另有報告警告，「一個分裂的世界勢將是個較窮的世界」，全球國內生產總值（GDP）長遠會有2%的損失，地緣政治局勢愈趨緊張會觸發跨境資本外流，繼而威脅金融穩定。

以前美國所簽訂「激進自由化和去關稅」的貿易協議，於戴琪眼中導致美國太過依賴中國，並為中國以「非市場化」的國家主導手段主宰全球關鍵產業，現屆美國政府大舉投資本土基建、半導體和潔淨能源產業，為的是增強國家競爭力，並且加緊與「價值觀相近」的經濟體創造一個「更公平和更可持續的未來。」

發展中國家衝擊最大 她又說，過去很難向人好好解釋為甚麼要與昔日「愈來愈自由化」的貿易協議「割席」，可是經歷過疫情「傳道工作」變得更容易，距離達成「要改變處事方法」的共識愈來愈近。

另邊廂，即使格奧爾基耶娃預告IMF下周公布的全球經濟增長展望，跟3個月前的一次沒有太大變化（全球經濟今年增速放緩至2.9%），其內部智囊就近年美國「玩埋堆」所作的報告，點名提及華府為催谷國內晶片製造業的《晶片法案》，着重這些措施對全球經濟的威脅。

IMF的報告把全世界分為3個陣營，一個由美國主導，連同歐盟等發達經濟體，另一個是印度、印尼、拉丁美洲及加勒比海經濟體組成的「不站隊群組」，還有一個由中國領導，聯同一些東南亞國家和不屬前兩組的經濟體。

其分析的核心乃至經濟衝擊的傳導機制繫於外商直接投資（FDI），指FDI近年隨着2018年中美對抗升溫，日益集中在「三觀」相投的經濟體陣營。結論就是沒有一個陣營得益，其中發展中國家GDP所受的衝擊高於全球平均，原因是其經濟發展倚重FDI，招商引資本身會帶來知識經驗，本土企業也會從競爭中成長。

華或禁稀土技術出口 IMF指，FDI流向愈益受政治因素左右會窒礙資本形成和生產力進步，關於一個經濟體「靠哪邊站」的不確定性則會影響招商，讓損失更大；就算有些經濟體能從中漁翁得利，益處都會因為外需減少而大打折扣。

其實逆全球化已大勢所趨，面對美國不斷升級的圍堵，中國積極增加談判籌碼。日本傳媒報道，中國正計劃修訂一份科技出口限制清單，修訂內容將禁止或限制出口稀土元素的處理和精煉技術，其中也建議禁止或限制出口從稀土中提取高性能磁鐵所需的合金技術。

高性能磁鐵廣泛應用於各種領域，尤其是電動車的摩打，對於華府推動綠色能源轉型的意義不言而喻。即使美國正加緊鞏固稀土供應鏈，據算中國去年的稀土產量仍佔全球七成，並牢牢掌握其加工，即美國開採的大多稀土會送到中國精煉才運回美國使用。

地緣政治分裂對GDP的影響