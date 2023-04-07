港股升3周後斷纜 闖兩萬四或待9月

港股在復活節長假期前表現反覆，恒生指數10天線失而復得，收報20,331點。總結本周，僅得3日市，恒指全周累跌68點或0.34%，連升3周斬纜。大市全日成交縮減至逾1,017.91億元，為個半月以來最少。第二季首周開局不利，美資券商花旗將恒生指數6月底24,000點的目標，押後至9月底。

花旗指出，在近期全球銀行業的壓力下，考慮到中國經濟增長溢價、金融穩健性、政策發展和新的政治經濟周期，相信中國市場至少可以成為一個相對安全的「避風港」，又指中國經濟有明顯復甦迹象，但速度低於預期，相信資本仍會繼續流入，預計6至12個月人民幣兌每美元將升至6.6水平。

中資券商仍估今季做好 中資券商態度更為樂觀，中信証券預期第二季港股市場或迎來全年最佳行情，主要是第二季內地基本面復甦預期仍較為強勁，且結構性政策也有望持續加碼；臨近美國聯儲局加息結束，流動性預期改善，也將帶動港股市場估值抬升；中美關係進入階段性緩和期，亦將利好市場情緒轉暖。

回看昨日港股表現，恒指昨日低開128點，跌幅曾擴大至175點，低見20,099點有支持，更一度轉漲69點，最終收升56點或0.28%；國企指數收報6,894點，升18點或0.27%；科技指數收報4,237點，升4點或0.1%。