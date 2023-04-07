互換通傳最遲6月開始交易

助推動人民幣國際化 事實上，香港金融管理局總裁余偉文於日前出席一個論壇時指出，盡快開通「互換通」北向交易，為債券投資者提供更有效的利率風險管理手段。

中資券商中金估計，「互換通」將吸引外資配置中國境內債，有助刺激外匯及貨幣掉期交易更趨活躍，相信對離岸人民幣匯價提供一定支持，進一步推動人民幣國際化。同時，期待以貸款市場報價利率（LPR）的產品能通過「互換通」進行交易，因為LPR與中長端政策利率如中期借貸便利（MLF）掛鈎緊密，能夠為境外投資者管理利率風險提供更多元化工具。

值得留意是，香港債券通計劃的數據顯示，自2022年初以來，投資者拋售涉資超過8,650億元人民幣的人民幣債券。

「互換通」於去年7月宣布，原預期半年後推出，惟傳出因缺乏監管其具體運作方式的法規而延遲，最終可能要今年第二季才面世，初期會先做「北向通」。中國人民銀行今年2月發布規則草案，就該計劃徵求公眾意見。