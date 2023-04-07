港銀淨利息收益率上季跌幅料有限

跟樓按相關的一個月本港銀行同業拆息（HIBOR）上季平均處於3.21厘，按季低0.65厘，周四報2.9厘。富瑞分析師黃梓皓指出，由於港銀資產負債表尚有30%以美元計價、10%以人民幣及其他外幣計價，以倫敦銀行同業拆息（LIBOR）上季平均仍按季升0.71厘，港銀淨利息收益率就算正在築頂，上季跌幅應該只有中單位數點子，影響可控。

他續指，HIBOR上季下跌某程度上反映資金流入香港，之後應會回升，連同美國減慢加息和銀行存款爭奪戰降溫，淨利息收益率今季起會略見復甦。渣打銀行對今季和下季的一個月HIBOR預測為3.2厘，末季為2.9厘，明年第一季及第二季分別為2.7厘及2.55厘。