港銀淨利息收益率上季跌幅料有限
跟樓按相關的一個月本港銀行同業拆息（HIBOR）上季平均處於3.21厘，按季低0.65厘，周四報2.9厘。富瑞分析師黃梓皓指出，由於港銀資產負債表尚有30%以美元計價、10%以人民幣及其他外幣計價，以倫敦銀行同業拆息（LIBOR）上季平均仍按季升0.71厘，港銀淨利息收益率就算正在築頂，上季跌幅應該只有中單位數點子，影響可控。
他續指，HIBOR上季下跌某程度上反映資金流入香港，之後應會回升，連同美國減慢加息和銀行存款爭奪戰降溫，淨利息收益率今季起會略見復甦。渣打銀行對今季和下季的一個月HIBOR預測為3.2厘，末季為2.9厘，明年第一季及第二季分別為2.7厘及2.55厘。
工銀兩分行開足7日
富瑞仍偏好本港銀行多過新加坡的銀行，原因包括通關的帶動，尤其是有回饋股東方面催化劑者，如滙豐控股(00005)。巧合地，為迎接更多跨境客戶及配合業務發展，工銀亞洲宣布，中港城及銅鑼灣分行將於4月15日至5月28日期間試行7天營業安排，周六營業時間延長至下午5時，周日開下午2至5時，為客戶提供預約開立「理財金帳戶」及一般業務查詢服務（不設現金交易服務）。
中國人民銀行廣州分行副行長郭雲喜則表示，截至今年2月底，9個內地大灣區城市已有31家銀行參與「跨境理財通」業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及跨境資金匯劃1.86萬筆，金額26.66億元（人民幣‧下同），其中「南向通」佔20.97億元。
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