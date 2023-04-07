澳門酒店可預約房間大減 賭股受壓

人手短缺 補充外勞困難 澳門政府數據顯示，2020年初新冠疫情爆發以來，澳門失去超過4.4萬名外勞。澳門負責任博彩協會會長宋偉傑不點名地表示，一家賭企大約20%的房間無法開放，服務人員短缺的嚴重程度，可見於一些酒店減少清潔客房的頻率，僅在客人退房後才打掃房間。即使賭企希望旗下酒店能在暑假旺季來臨之前，恢復接近滿載營運，可是礙於澳門招聘非本地員工的進度緩慢，成為窒礙澳門全面復常的一大重要因素。

消息人士則指，主要關卡是政府批准外地人來澳門時，要確保他們的職位是否真的請不到本地人去做；就算取得配額，招聘進度依然緩慢。宋偉傑指，大多數澳門賭場的工作如荷官、賭場經理及會計師等都是留給本地人擔任。酒店前台工作人員、餐廳侍應、清潔工及接待員等，疫情前多數由非本地人擔任，許多來自內地及東南亞，現在東南亞人一部分改去旅遊和博彩業也興旺的越南和新加坡打工。

澳門勞動力短缺另一隱憂在於會推高房價，萬一服務質素下降，隨時有趕客之虞，對於疫情期間折合累計勁蝕百億元的賭企來說，就是復甦或後勁不繼。