華財新服務業PMI創28月新高

中國解除出入境的防疫限制後，大幅帶動內地服務業的出口業務，3月反映中小型民企為主的財新中國服務業採購經理指數（PMI）升至57.8，更創28個月高。國家稅務總局局長王軍昨揚言，今年4月首5日計，內地企業銷售收入的按年增幅已達21.2%高位，料全月按年增幅比3月更好。

王軍指，隨着疫情防控較快的平穩轉向，今年首季企業銷售收入按年增速達4.7%，升幅較去年第四季提升6.2個百分點，且一直加快至今年3月的12.8%增速。

企業採購額增幅續擴 稅收被他形容為內地經濟的晴雨表。從稅收大數據顯示，內地企業對未來生產經營的信心亦增強。3月企業採購額按年增14.1%，升幅較首兩個月提高12.8個百分點，4月首5日的增幅更進一步擴至23.8%。

單計首季，消費需求亦見擴大。王軍稱，上季住宿餐飲、文體娛樂、居民服務等接觸類服務業回升較明顯，銷售收入分別按年增22.8%、13.7%和9.4%，較去年分別加快22.7個百分點、17.6個百分點和6.5個百分點，已超過疫情前2019年的水平。同時，商品零售銷售收入增11.6%，較去年加快3.4個百分點。值得一提的是，住房消費回暖，房地產業銷售收入3月增速進一步提升，亦上漲17.9%。

東盟與中日韓（10+3）宏觀經濟研究辦公室（AMRO）預測，東盟與中日韓今年經濟增長率為4.6%，內地經濟增長將達5.5%。AMRO首席經濟學家許和意指，儘管全球金融狀況收緊帶來強勁阻力，但內地經濟反彈對旅遊業及東協與中日韓區內貿易的推動，將有助緩解美國和歐洲疲弱的外部需求。

新出口訂單指數破頂 財新中國服務業PMI的受訪企業反映，3月新業務總量增速強勁，導致新出口訂單指數創下有紀錄以來新高；服務業就業指數亦刷新2020年12月來新高。財新智庫高級經濟學家王喆指，3月服務業供求兩旺，市場正常化節奏加快，帶動同月財新中國綜合PMI按月升0.3個百分點至54.5。