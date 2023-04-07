港今年經濟料僅增3.6%

只及政府預測下限 上月PMI回落營商惹憂 本港復常之路恐停滯不前，尤其是商界的營商信心難測。標普全球周四公布，作為私營企業經濟指標的3月香港採購經理指數（PMI）已見回落，由2月的53.9降至53.5，且投入成本再次急升，勢成企業經營一大阻礙。渣打銀行周四發表報告，亦「明剃政府眼眉」將本港2023年實質經濟增長（GDP）預測，僅上調至3.6%，坦承是港府2月估算的3.5至5.5%範圍下限，對港經濟前景似有「明升暗踩」之意。

渣打關注勞動力未反彈 渣打直言，本港經濟仍然充斥諸多不明朗因素，其中之一乃經濟重啟的新鮮感（Novelty）正逐步減弱，難以持續提振企業營商信心，而環球銀行業界動盪引起的風險，亦為全球利率走向和經濟增長前景增添陰霾。至於本地樓市復甦進度緩慢、出口商去庫存壓力巨大和地緣政局緊張，同樣令商界決策步步為營。

此外，該行關注本港疫後勞動力市場遲遲未反彈的問題，並歸咎於與人力資源回歸速度緩慢、移民數字增加和人口愈趨老化有關，故對勞動力前景維持審慎態度。上述種種因素將導致短期消費開支更難上升，甚至影響經濟增長的長期趨勢，加上通關後港人多外遊，變相反映部分家庭消費開支由本地轉移至海外。

原料匯兌成本上升添壓 事實上，香港經濟不僅飽受「內憂外患」的問題困擾，難以恢復元氣，就連私人企業營商氣氛亦未見回穩。標普全球公布，本港上月PMI按月見頂回落，結束3連升，惟指數繼續高於盛衰分界線50之上。

值得留意是，上月無論私營企業以至企業客戶，承受的價格壓力仍繼續升溫，原因是投入品的採購價格受原材料及匯兌成本上升而增加，且企業為調整員工薪酬，也加快薪資增速，導致3月整體投入成本大幅飆高；為反映成本加重的壓力，企業則繼續加價，上月產出價格升幅更屬近12年最勁。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計，商界對本港經濟看法如此保守，原因是與金融及外貿數據表現持續不理想有關。他指，疫後復常雖有利入境通關，但畢竟香港經濟支柱是來自金融及轉口，佔比高達40%，而非由入境通關推動經濟。

轉口急挫 與內地「脫軌」 他又提及，近月數據已顯示，本港的轉口情況明顯下跌，且與內地「脫軌」，反映去年首季本港經濟停擺之後，內地不少企業已尋覓新的中介商轉口，變相令本港的轉口港地位不復再，出現結構性流失問題，暫時亦看不見明顯反彈；金融業方面，他則指，需留意私人財富資產管理資金在港的流向，期望歐美銀行危機或令資金重返香港。

香港近年經濟變幅