輪商精選：阿里好友吼低面值14072
阿里巴巴(09988)早前宣布啟動組織變革，成立6大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市，刺激股價早前做好，上周五突破100元關口收市。
然而，該股本周一下跌約1.8%，周二繼續向下，早上低開約2.4%後跌幅擴大，低見93.7元，午後跌幅逐漸收窄，收市報95.65元，跌約2.9%，跌幅較大市為深。
看淡揀11929 夠貼價
有券商指阿里3月下半個月的商品成交金額錄得強勁增長，以及認為重組工作會產生積極影響，有助維持業務盈利能力。該行維持對阿里「買入」評級，目標價139元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日淡倉獲資金留意，例如上周五錄得約820萬元資金流入。
由於阿里回吐早前部分升幅，加上港股將於周五開始為期4日的長假期，影響認股證的時間損耗值，而且外圍市場仍然運作，因此投資者在部署時宜多加注意，宜先觀察市況，考慮投資取態，繼而選擇合適條款的產品作部署。
投資者如看好，可留意阿里認購證14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿6.1倍，為低面值、低街貨之選。相反，如看淡可留意認沽證11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.9倍，為貼價之選。
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