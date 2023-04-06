名家筆陣：ETF流動性勿只看表面

香港的交易所買賣基金（ETF）市場今年首季平均每日成交金額逾14.5億元，按年增長30%。若以為二級市場的成交量相等於ETF的整體流動性，那便「太表面」了！

分3層次 直接影響定價 事實上，ETF的流動性可分為3個層次：「表面流動性」、「隱藏流動性」和「潛在流動性」，它們與ETF定價有直接關係，可以影響投資者的行為或決定。

以金字塔作比喻分3層，塔尖為「表面流動性」，即一般買方和賣方（例如個人、機構投資者及莊家等）在交易時段內交易的ETF股票數量。然而，表面流動性只是ETF流動性的冰山一角，通常佔整體流動性的一小部分，並未反映其餘的流通量。

中間層是「隱藏流動性」，反映莊家的庫存量，以及透過場外交易市場和證券借貸市場可獲得的ETF單位。

「潛在流動性」為金字塔的最底層，是ETF整體流動性的根基，由ETF一級市場中的申購及贖回機制所產生。合資格的授權參與者（Authorised Participants）可按市場需要創建和贖回ETF單位，這使ETF的流動性與其標的證券流動性掛鈎。因此，ETF的流動性可因資產類別而異，例如以股票為標的之ETF通常比債券ETF更具流動性。

另外，買賣價差是衡量流動性的重要指標，即買家願意支付的最高價格與賣家願意接受的最低價格之間的差額。一般情況下，由於交投活躍的ETF買賣需求大，買家一般願意支付較高的價格，賣家則願意接受較低價格，因此買賣價差較小。較窄的價差意味着投資者可用較低交易成本進行買賣，扣除交易成本後淨回報或更高。

港上市產品價差縮47% 影響價差有3大因素，除了市場波動性和標的證券的價差，還有價位表。簡言之，價位表列出不同價格區間內證券交易的最少價格變動幅度（即最低上落價位），ETF的價差受最低上落價位限制，因此，降低最低上落價位可助收窄價差。

降低最低上落價位進一步加強了ETF作為低成本、多元化投資工具的功能。自推出以來，截至2022年12月底止，香港上市ETF的價差大幅收窄47%至33點子，新價位表推出前的12個月平均值為62點子，並為投資者節省超過50億元的交易成本。

話說回來，價差只是ETF投資成本的其中一環，投資者在買賣ETF時，應該考慮投資總成本（Total cost of ownership），包括稅項等持有成本。

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁