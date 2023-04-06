研究：美80%工作崗位恐受影響收入愈高愈危

人工智能（AI）應用日趨普及，意味全球大量勞工快要失業？3月中旬在GPT-4發布時，ChatGPT第一時間上線了新版本，OpenAI首席執行官Sam Altman更坦言，對自家這種技術「有點害怕」，皆因人工智能技術的強大能力會製造過多虛假訊息，而新技術也將改變經濟、勞動力和教育環境。

開發ChatGPT的OpenAI，早前公布了一篇研究報告，估計ChatGPT和使用該程序構建的未來應用可能會影響美國大約19%的工作崗位，和他們至少50%的工作任務，並且發現80%的美國勞動力至少有10%的工作任務在某種程度上將會受到ChatGPT的影響。

翻譯作家數學家高危 該研究顯示，像GPT-4這樣的大型語言模型（LLM）影響可能是無處不在的。

此外，工資較高的工作，或需執行很多基於軟件的任務，會面臨更多來自人工智能聊天機械人的潛在影響。受影響最大的職業包括翻譯工作者、作家、數學家、財務工作者及區塊鏈工程師等。

研究還按行業細分了ChatGPT的影響。數據處理託管、出版業等行業最有可能受到影響。相比之下，體力勞動較多的行業如食品、林業、社會援助等受到的潛在影響最小。

OpenAI研究了美國超過1,000個職業，研究結果顯示，80%的人屬於至少一項工作任務受GPT影響的職業。

總體來說，OpenAI這項研究發現，工作對科學方法和批判性思維的依賴程度與LLM接觸使用情況呈負相關，而編程和寫作技能與LLM接觸使用則呈正相關。

現時仍要靠人工監督 該份OpenAI的研究補充，試圖通過使用簡單的標籤來描述工作任務並代表每個職業的方法本身並不全面，且可能忽略了一些特有的技能或任務，還有一個非常重要的問題，乃GPT模型目前仍存在很多缺陷，包括編造虛假訊息，這使得人工監督工作成為必要。

大模型的廣泛應用，或許意味着許多人將失去工作，但Sam Altman認為，這也將是個找到更好工作的機會：「我們可以擁有更高的生活質素。同時，人們需要時間來更新，做出反應，習慣這項新技術。」