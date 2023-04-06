內地發展步伐料遜外國同業

相比西方同業，內地相關ChatGPT概念股會否因政策尚不明朗及涉及敏感國安範疇，發展較慢？

富途證券交易部高級分析師陸秉鈞則表示，ChatGPT源於美國，當地企業發展此技術始終有優勢，國外公司要追趕需要較長時間，就像早年智能手機的發展，由蘋果公司開始，三星隨後，到世界各地意識到華為的手機亦有一定技術含量，已是較後的時間。

行業監管條例待釐清 事實上，分析指類似ChatGPT的機械人，背後需要有大量數據來支持，惟內地對於數據的管制甚嚴，在行業規劃監管條例清晰化前，資金都會以觀望為主，雖然仍有相關投資部署，但暫不會作大量投入資金，免得捉錯政策方向。

難怪中國科技部官員早前亦向外表示，ChatGPT最新形成一種現象級應用，表現出很高的人機互動水平，亦表現出自然語言的大模型已具備面向通用人工智能（AI）部分特徵，在眾多行業領域有廣泛的應用潛力，言論變相對其存在價值給予肯定，惟同一時間強調，中國對於任何一個新技術，包括AI技術，出來後在「倫理」方面都採取一些相應措施，對科學技術發展「趨利避害」。

分析相信，制訂相關的審查與監管的過程會不會是一個短時間，也意味內地在推動AI與經濟社會深度融合、推動相關開放合作上，將會較西方發展慢一步，故要揀選AI概念股，還是以美國科技股為首選。