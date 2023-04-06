聊天機械人火熱 掀AI股尋寶潮

ChatGPT推出兩月用戶破億 科技巨擘爭相布局 全球經濟正面對高通脹、加息和衰退風險的困擾，股、匯、債市場波動，投資傳統產業股「搵食」並不容易。反而，新經濟發展繼續保持熱度，當中聊天機械人ChatGPT推出，引發人工智能（AI）話題大爆發，更帶動AI概念、高效能運算（HPC）及相關高端晶片等AI概念股成「吸金」的逆市奇葩！

去年11月，微軟（Microsoft，美股：MSFT）有份投資的OpenAI推出ChatGPT，短短兩個月活躍用戶已突破一億戶，成為史上用戶增長最快的應用程式（App），更帶挈微軟及相關概念股股價跑出。正由於ChatGPT已成為全球熱門話題，不論是企業應徵、產業論壇，都少不了就AI應用的討論，一時間全球熱議AI的商業應用，更大程度融入人類生活層面，有助吸引更多資金流入相關產業投資，加快研發及發展，對整個行業而言可謂難得的盛景！

到底不同產業的工序應用AI，能否轉化成實際效益，尚須時間觀察，但發展AI須搭建相關的基礎設施，如處理大數據的雲端運算、高端運算晶片、超級伺服器及物聯網等，這些涉及AI前期投資，都成為率先受益於這股AI投資熱潮的贏家，現揀選兩大焦點股份作分析！

微軟坐擁產業先行者優勢 富途證券交易部高級分析師陸秉鈞表示，微軟是看好ChatGPT的首選股份。儘管ChatGPT熱潮引起各大科企爭相倣效，形成競爭，但他指由於技術背後的算法複雜，倣效需要時間，技術領先的微軟可望保持先行者優勢。成功發展相關技術亦反映了微軟管理層的高瞻遠矚和執行能力，提高該股的投資價值。

勢挑戰搜尋器一哥地位 他續指，本身ChatGPT類似於蘋果公司（Apple Inc.）智能語音助手Siri的進階版，儘管單單這業務未來料佔集團整體業績影響輕微，但它為集團其他業務帶來的協同效應不能小覷。舉例，目前微軟在搜尋引擎和瀏覽器範疇帶來的業務貢獻與谷歌（Google）相差甚遠，隨着微軟將為旗下搜尋引擎「Bing」及瀏覽器「Edge」導入ChatGPT對話式AI技術，有望收窄與谷歌在搜尋引擎市佔的距離，帶動廣告收益增長。

因此，他建議投資者可考慮在約250美元水平吸納微軟，中短線目標先看290美元。當之後ChatGPT印證可帶動集團服務收入增長，股份中長線目標可推高至330美元。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，若要涉足ChatGPT相關概念，投資美國公司較為實在，當中平台型公司如微軟、Facebook母公司Meta也可考慮。以Meta為例，雖然去年大談的元宇宙發展令人失望，但公司本身有足夠的技術人才，所以在Meta發展生成式AI上，市場看法仍相對樂觀。惟他提醒，投資美國科技大股要作較長線的部署，因要提防美國通脹重新升溫，影響聯儲局的貨幣政策，使利率敏感的科技股首當其衝。

英偉達晶片受惠AI需求熾 美國晶片大廠英偉達（Nvidia，美股：NVDA）是另一隻ChatGPT受惠股。陸秉鈞指，該企專注的圖像處理器（GPU）晶片不僅用於電子遊戲，亦是電動車、AI等領域中不可或缺的。隨着愈來愈多公司開發類似ChatGPT的技術，相關晶片的需求亦會隨之而增加。

事實上，英偉達管理層近日已明言，集團商業模式的下一個層次是幫助每個企業客戶都能使用AI，目前亦正與雲服務商合作提供AI即服務（AI-as-a-service），讓企業訪問英偉達的AI平台。

返203美元水平可買 陸指，目前ChatGPT在B2B（企業對企業）的發展才剛剛開始，就像早年的雲計算發展，建立和應用是相對漫長的過程，也需要時間逐步在公司業績和股價上反映。投資策略方面，由於英偉達近期股價已累積較大升幅，加上難以用傳統方法來衡量其估值，所以建議投資者宜候股份回落至203美元才買入，這是今年初以來升浪回調黃金比率0.382的水平。

馮宏遠亦指，當愈來愈多企業加入戰團，對AI競賽的「軍火」（晶片）需求自然上升，英偉達是行業內最佳的選擇。惟須留意，AI往後的發展需要多少晶片，會否當技術更成熟之後反而不需要太多晶片？又或AI往後會如元宇宙、電動車等熱潮稍為冷卻？這些都是未知之數，相信市場亦正在觀望。投資者亦要提防英偉達的股價較容易受半導體本身的興衰周期影響。

周邊產業Salesforce值博 每次淘金熱潮，最先富起來的，就是供應淘金工具的賣剷人，這個道理套用在AI投資熱潮，頗為貼切。除了微軟及英偉達兩大概念股之外，其實周邊產業股亦不乏選擇。

就如雲軟件製造商Salesforce（美股：CRM）近月與OpenAI合作，將ChatGPT整合入旗下Slack軟件內，並將整合AI至其商業軟件中。公司指，其稱為EinsteinGPT的技術會將其專有AI與包括OpenAI在內的外部合作夥伴AI相結合，以協助企業產出電郵草稿、客戶帳戶訊息和電腦代碼。

電商平台股潛力俏 據報ChatGPT將與Slack整合，以協助用戶歸納對話並處理其他查詢。這反映出科企競相為其自有工具配備生成AI，可以根據過去數據的輸入創立新文本、圖像和其他內容。

微軟早前宣布，OpenAI技術可以在其Teams產品系列中產出會議紀錄，並透過其Viva Sales訂閱向供應商建議電子郵件回覆，而Teams正正就是Salesforce旗下Slack軟件的主要競爭對手。

Salesforce總經理Clara Shih表示，公告回應了企業對新興技術的需求，利用其專有數據和AI模組等優勢，將有助於其產品的差異化，又指公司的整合式AI工具，將協助企業「徹底重新構想與客戶互動的方式」。同時Salesforce宣布成立一個基金，用於投資整合式AI新創企業。

此外，擁有壟斷大數據的電商平台股、全球領導性的消費電子企業，都可視為AI熱潮的潛力個股。

陸秉鈞 Salesforce為雲軟件製造商。 微軟股價走勢 英偉達管理層明言，會助企業客戶使用AI。