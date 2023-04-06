車廠紛減價 毛利率存憂

Tesla估值過高 股價恐插 至於兩間公司的投資價值，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，投資特斯拉與否視乎大家有多看好整個電動車行業前景，預期特斯拉會用盡方法達到每年平均四成至五成的交付量增長，藉以不斷擴大市場佔有率。不過，投資者也要注意，特斯拉股價炒完聯儲局可能提早結束加息的利好消息後，市場會重新聚焦近期困擾行業的負面因素，包括生產成本持續上升下，仍要透過減價與同業競爭。而美國接連有銀行倒閉預示未來有機會出現大型信貸收縮周期，對於日後有機會要籌資的特斯拉亦是重大考驗。

致富證券研究部高級經理陳思賢指，市場預測特斯拉2023年市盈率約52倍，但2022至2025每股盈利的年複合增長率僅約17%，直言估值太高。一旦整體美股進一步回落，短期特斯拉股價有可能回落至約165美元水平，長期股價回落至今年初低位近100美元水平估值才較合理。

比亞迪寄望內地消費復甦 比亞迪方面，馮宏遠指公司面對的挑戰亦不少。市場憧憬內地重啟經濟，但近期數據反映消費需求不似預期，尤其買車更是消費疲弱階段首先遭擱置的項目。再者，內地對電動車補貼的蜜月期完結，車主會重新在傳統車和電動車之間選擇，加上內地汽車行業競爭激烈，都有機會影響比亞迪未來的業績。

至於開拓海外市場，他認為比亞迪在東南亞和一些較窮的歐洲國家會有較好發展，但要在成熟市場成為主流勢困難重重。

陳思賢的看法相對樂觀，指比亞迪今年將陸續推出更多新車型，市場預期銷量樂觀。目前股份2023年預測市盈率約25倍，在高增長股份中估值不算昂貴，且股神巴菲特已減持一大部分比亞迪持股，相信其下跌空間有限。

陳補充，儘管內地爆發減價戰，但比亞迪的毛利率在同業中算高，相信可承受減價壓力，加上開拓海外市場勢成為公司未來增長動力之一，料比亞迪股價可維持在200至260元大型區間內上落。