日本大廠避其鋒 積極研混能氫能車

面對新能源車領域中，純電動車市場基本上已由中國領先，美國則積極大灑金錢追落後，傳統汽車製造大國日本當然心有不甘，但也不想直接跟中美在純電動車上揮金，故選擇發展純電動車以外的領域。當地龍頭車企豐田汽車（Toyota）就不時強調，純電動車不是新能源車的唯一出路，強調會繼續研發油電混能及發展氫能科技，研發量產氫燃料電池電動車（FCEV）等。

車企面臨電池供應不足 事實上，中國非但只主導純電動車技術，截至去年中，全球一半的電動車銷售亦來自中國。同時，中國更掌握電動車的電池原材料，如鋰、鈷、鎳等資源，在鋰離子電池市場的佔有率約76%。當包括美國、歐盟和日本等都定下全面取替燃油新車的時間表，各大車廠便陷入純電動車電池成本高昂和供應短缺的困境，世界各國都定下全面轉向電動車的計劃，預告未來將會禁售燃油新車，但近來鋰、鈷、鎳等電池原材料價格水漲船高，車廠面臨電池供應不足，顯示背後的供應鏈可能還沒準備好應付全面轉型對相關原料的龐大需求。

日產新傳動系統明年生產 除了豐田外，日產汽車（Nissan）亦積極拓展混能汽車，預計新的傳動系統最快在2024年生產，目標在2026年前將油電混能車的成本壓低至與汽油車一樣的水平。日產汽車、三菱汽車（Mitsubishi Motors）與法國的雷諾（Renault）合作，料將投入3萬億日圓，目標2030年推出35款新型電動車。另消費電子與電機大廠索尼（Sony）與本田汽車（Honda）則合作開發VISION-S電動車平台，料於2025年推出新型電動車，可見日資傳統車廠正蓄勢在全球新能汽車市場上追回失地。