全球電動車戰 中美爭霸

事緣2015年第21屆聯合國氣候變遷大會（COP21）通過《巴黎協議》，設定限制全球溫度升少於攝氏兩度的目標。為了達成這目標，全球主要國家透過各種政策推動淨零碳排，減緩氣溫日益上升的速度。其中，電動車被視為關鍵產業，主要是其溫室氣體排放量只有燃油車的一半，若配合再生能源，更可降至燃油車的三分之一。到了2021年，第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，超過30個國家和6家車廠共同簽署2040年實現乘用車輛全面電動化的協議。

多國目標停售燃油車 歐洲議會今年已通過歐委會和歐洲理事會達成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，正式宣告自2035年開始在歐盟27國範圍內停售新的燃油轎車和小型貨車。按普通家用輕型車15年的使用期限，這項禁令將確保歐盟到2050年，實現溫室氣體零排放。這項協議落實，料有助推動歐洲車廠加快創新和投資，對用家而言，購買和駕駛零排放汽車都變得更便宜。

此外，日本亦在去年發表2035年將全面禁止販售新燃油車的政策願景。至於美國，已定在2030年50%新車銷售是電動車的目標，而加州已公布2035年全面禁售燃油車計劃，其餘16州計劃跟隨做法。中國方面，目標是2030年新能源汽車銷售比例提高至40%，2050年達90%。從歐美中日4國的汽車業規劃可見，一場汽車業翻天覆地的革新已開始。

行業門檻降 科企參戰 圍繞全球汽車業改革的其中一個新動力，乃行業門檻下降。過去汽車業屬重工業，除了技術外，還須有龐大資本。可是隨着汽車電動化，不用再受傳統汽車技術的掣肘，嚴格而言，造車已不再是車企專利，就連網絡科企都積極進軍汽車行業，不少初創企業更加入戰團，並已量產，在結合智能汽車和物聯網等方面發展甚至更勝一籌。故過去以歐、美、日資壟斷的全球汽車業，如今已被亞洲新興力量打破，加快技術創新，將傳統的汽車業與創新的科技業加速融合發展。

特斯拉生產成本續升下，仍要減價與同業競爭。 中國電動車產業及市場發展領先全球 中美兩大汽車股比併