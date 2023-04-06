產經

全球電動車戰 中美爭霸

比亞迪今年將陸續推出更多新車型，市場預期銷量樂觀。 比亞迪今年將陸續推出更多新車型，市場預期銷量樂觀。
比亞迪今年將陸續推出更多新車型，市場預期銷量樂觀。
隨着各國對解決氣候問題有共識，並積極推動新能源應用，汽車業正面對一場革命，即由傳統燃油驅動，轉變為淨零碳排放的新能源汽車。中國在這方面的發展已領先全球，美國亦正在積極迎頭趕上，力爭全球汽車行業技術和將來的智能汽車技術話語權。中美圍繞電動車產銷量、電池原材料、智能化與數碼化造車等技術的角力，將勾勒出全球汽車業的未來，而中美兩大汽車股比亞迪股份(01211)及特斯拉（Tesla），勢成為資金押注的兩大焦點股！
事緣2015年第21屆聯合國氣候變遷大會（COP21）通過《巴黎協議》，設定限制全球溫度升少於攝氏兩度的目標。為了達成這目標，全球主要國家透過各種政策推動淨零碳排，減緩氣溫日益上升的速度。其中，電動車被視為關鍵產業，主要是其溫室氣體排放量只有燃油車的一半，若配合再生能源，更可降至燃油車的三分之一。到了2021年，第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，超過30個國家和6家車廠共同簽署2040年實現乘用車輛全面電動化的協議。
多國目標停售燃油車
歐洲議會今年已通過歐委會和歐洲理事會達成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，正式宣告自2035年開始在歐盟27國範圍內停售新的燃油轎車和小型貨車。按普通家用輕型車15年的使用期限，這項禁令將確保歐盟到2050年，實現溫室氣體零排放。這項協議落實，料有助推動歐洲車廠加快創新和投資，對用家而言，購買和駕駛零排放汽車都變得更便宜。
此外，日本亦在去年發表2035年將全面禁止販售新燃油車的政策願景。至於美國，已定在2030年50%新車銷售是電動車的目標，而加州已公布2035年全面禁售燃油車計劃，其餘16州計劃跟隨做法。中國方面，目標是2030年新能源汽車銷售比例提高至40%，2050年達90%。從歐美中日4國的汽車業規劃可見，一場汽車業翻天覆地的革新已開始。
行業門檻降 科企參戰
圍繞全球汽車業改革的其中一個新動力，乃行業門檻下降。過去汽車業屬重工業，除了技術外，還須有龐大資本。可是隨着汽車電動化，不用再受傳統汽車技術的掣肘，嚴格而言，造車已不再是車企專利，就連網絡科企都積極進軍汽車行業，不少初創企業更加入戰團，並已量產，在結合智能汽車和物聯網等方面發展甚至更勝一籌。故過去以歐、美、日資壟斷的全球汽車業，如今已被亞洲新興力量打破，加快技術創新，將傳統的汽車業與創新的科技業加速融合發展。
特斯拉生產成本續升下，仍要減價與同業競爭。特斯拉生產成本續升下，仍要減價與同業競爭。
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中國電動車產業及市場發展領先全球中國電動車產業及市場發展領先全球
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中美兩大汽車股比併中美兩大汽車股比併
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