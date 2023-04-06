飛輪效應助亞馬遜膺電商一哥

貝索斯

說到亞馬遜如何靠自己的經營模式成為電商一哥，不得不提由創始人貝索斯提倡的飛輪效應（Flywheel effect）。飛輪效應是由世界級管理權威及商業暢銷書作家Jim Collins在《從優秀到卓越》（Good To Great）提出的一個商業概念。簡單而言就是製造良性循環，通過日積月累的投入，為企業產生出長期增長動力。

平價吸客 匯聚賣家 不斷循環 飛輪效應將企業營運比喻成大又沉的輪子，企業掌舵人就是手握這個輪子的人，目標是不費吹灰之力地令輪子快速轉動，甚至在施力達到某個臨界點後，即使不出力，輪子亦能自行高速旋轉，相應意味企業的投入和發展達到某個水平，業務和客戶均自行不斷增長。

套落亞馬遜的電商營運模式，其營運方程式便是首先以低價吸引消費者，消費者增加後便能吸引第三方賣家到亞馬遜平台，為顧客提供更多商品和價錢選擇，有利顧客體驗，得到流量後，又能提升自家產品供應商的議價能力，提供更低價格吸引顧客，不斷循環。

事實上，這些付出並不如想像般順利，如亞馬遜推出Amazon Prime訂閱服務時，用戶可享受不同服務和優惠，曾被質疑難獲利，耗費資金，惟最終Prime會員的消費力比一般用戶更強，早在2003年便開始投入的雲服務亦是該企另一例子。