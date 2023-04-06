AI兵團助工作效率增15%

隨着人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT熱潮掀起，AI應用成為全球焦點。正加大電商發展力度的零售巨企沃爾瑪（Walmart）已率先組建「AI兵團」。該企透露，「AI兵團」成立至今，令員工工作效率提高了15%。

實時圖像確保貨品充足 該企在美國約4,700間沃爾瑪實體店和旗下600間倉庫式超市Sam's Club中，共「聘用」了160萬個清潔機械人。這些機械人工作並不只是掃地，更設鏡頭實時捕捉貨架上的商品數量，當中內置的產品庫存數據庫，每日儲存逾2,000萬張照片。

零售店最忌貨架缺貨，像沃爾瑪這種大型零售店，要時刻確保貨架有貨需大量人手。沃爾瑪利用機械人傳送的實時圖像，再配合AI演算法，演算法已考慮到光線等環境因素，辨別貨架上的缺貨程度，準確度約95%，一旦經分析發現貨架庫存達到預先訂立的不足水平，倉庫便會自動收到補貨通知，防止貨場出現缺貨現象。

另外，沃爾瑪周二表示，預期2026年1月底前，門店約65%有自動化裝置提供服務，配送中心約55%的包裹經自動化設備處理，降低平均單位成本約20%。該企同時維持本財季銷售額增長指引（按固定匯率計）於4.5至5%，期望未來3至5年內，銷售額每年升4%，經營溢利每年增長略高於4%。