沃爾瑪谷網購 反攻亞馬遜

訂閱服務較低價格搶客 美28%富裕家庭已使用 疫情加速民眾養成網購習慣，踏入後疫情時代，零售商美國大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）和Target均宣告，加大投放發展自家網購平台，勢反過來攻佔被一直「踩過界」的網購巨人亞馬遜（Amazon）電商業務市佔。

料5年後主要收入非零售 零售巨頭沃爾瑪財務總監雷尼早前直言，5年後沃爾瑪收入主要來源將不再是零售，而是自家電商平台Walmart.com上向第三方賣家收取的費用，當中包括使用沃爾瑪貨物運送服務等服務費，以及沃爾瑪零售媒體業務收取的廣告費，稱廣告費的利潤率較高，增長亦較快，這種商業模式愈趨接近對手亞馬遜。

沃爾瑪估計，未來實體店角色更傾向於作為電商的補充，例如顧客在網店落單後，可以在沃爾瑪實體店取貨，日後將更難獨立衡量網店和實體店間的貢獻。

眾所周知，推動亞馬遜增長的其中一個動力，便是其在2000年引入「亞馬遜市集」（Marketplace）策略，又叫「第三方賣家」（Third-Party Seller），簡單來說是容許其他賣家在平台上售賣同一款商品，又不介意其他賣家在同一件商品作價上比亞馬遜更低，令平台賣家「搶」走該客人，致亞馬遜無法出售該款商品，賺取銷售利潤，取而代之是亞馬遜可收取第三方賣家的手續費。

事實上，亞馬遜的出現並未動搖沃爾瑪保持全球零售的一哥地位。一家大型會計師行指出，按零售收入比較，包括電商和實體店的零售收入在內，沃爾瑪2021年零售收入為5,727億美元（約4.46萬億港元），大幅拋離排第二的亞馬遜，該企同期零售收入錄2,391億美元（約1.86萬億港元），為不計及來自第三方賣家的銷售數據，Costco以1,959億美元位居第3，Target排第10，錄1,046億美元。

富戶訂閱服務增速超對手 同樣地，亞馬遜的電商一哥地位堅實，惟沃爾瑪的訂閱服務Walmart+中，其富裕用戶與對手Amazon Prime分野正在逐漸收窄。外媒引述數據指出，美國2月全年收入超過15萬美元（約117萬港元）的家庭中，有28%為Walmart+訂閱用戶，按年增長15個百分點，77%富戶訂閱了Amazon Prime，按年多7個百分點。沃爾瑪管理層認為，這增長趨勢對公司有利。

為了爭奪訂閱用戶，Walmart+的價格和福利，一點也不比Amazon Prime輸蝕。一旦成為Walmart+會員，便可享受購物滿35美元（約273港元）以上後的免費送貨服務，每年訂閱費98美元，每月則12.95美元，比Amazon Prime年費和月費分別的139美元和14.99美元更優惠，Walmart+還配以派拉蒙的Paramount+串流服務，勢與Prime影音平台對抗到底。

Target將建供應鏈網絡 沃爾瑪要在電商平台領先亞馬遜仍言之尚早，但其成長速度不容忽視，加上其擁有低價和產品種類繁多等獨特優勢。Jungle Scout數據顯示，56%消費者購買日用雜貨時，更傾向於沃爾瑪上選購，亞馬遜僅有15%。

另一零售巨擘Target在電商的布局雖較沃爾瑪慢，但亦開始「認真起來」，為趕上融合電商和實體店的新零售大勢而急起直追，並深明物流配送對發展電商的重要性，計劃斥資一億美元（約7.8億港元）建立供應鏈中心網絡。

亞馬遜在電商平台上擁有低價和產品種類繁多等獨特優勢。 年薪至少15萬美元的美國家庭訂閱佔比 沃爾瑪股價走勢 亞馬遜股價表現