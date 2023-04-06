全球航空客運量返疫前84%

曾遭遇疫情寒冬的全球航空業伺機復活，國際航空運輸協會（IATA）資料顯示，今年2月以客運周轉量（RPKs，即將收費旅客數目乘以飛行公里）計算的全球航空客運總量按年激增55.5%，恢復到2019年疫情前水平的84.9%。IATA總幹事沃爾殊（Willie Walsh）指，儘管經濟信號不明朗，但全球尤其是亞太地區的航空旅行需求強勁。

亞太國際客飆3.7倍居首 若與今年1月的升幅比較，2月國際及國內航空客運量的升幅均見放緩，分別按年僅升89.7%及25.2%，不及1月的104%及32.7%。不過，以地區劃分，2月亞太地區的國際客運量增長繼續為各地區之首，按年升3.78倍，已達到2019年2月的58.4%。

非洲和中東地區則緊隨其後，今年2月國際客運量分別增90.7%和75%。載客率方面，亞太地區按年急漲34.9個百分點至82.5%，緊次於北美地區的82.7%。

IATA指，亞太地區維持去年復甦勢頭，今年2月亞太區航空公司的國內客運量按月表現更好，比2019年2月僅低8.2%。因此，整體國內航空客運量亦按年升25.2%，與2019年2月只有2.8%的差距，特別是過去兩個月中國放寬防疫出行政策所致。單看中國國內客運市場，相比1月明顯進一步改善，可見內地重啟經濟，隨即對國內航空旅遊復甦產生強烈的影響。

2月全球航空客運總量按月亦升5.6%，當中，亞太地區增速達15%。沃爾殊指，隨着復活節等假期將至，預期各地都會有大量旅客乘坐飛機，航空公司已一直在重建因疫情而遭受損失的營運彈性，同時航空行業鏈中的其他參與者，包括空中航行服務供應商和保安人員，都需作出同樣承諾，才得以確保旅客假期旅行的需求。

IATA統計顯示，2月全球以可用座位千米數（ASK）計的客運運力為2019年同月的88%，其中國際線為79.4%，按月分別略升1.5個百分點及1.1個百分點。