道指早段揚 港股ADR曾跌210

馬斯克

美國銀行業危機擴散至新房融資的陰霾揮之不去，加上人工智能（AI）概念股下滑，美股連漲4日後告終，美股周三早段漲跌不一。道指曾升141點，至33,543點；標指跌11點，至4,089點；以科技股為主的納指跌91點，至12,035點。

全球發債首季勁挫25% 由於硅谷銀行（SVB）及紐約Signature Bank相繼倒閉，引發上月銀行股和金融市場劇烈動盪，美國全月發債活動幾乎停擺。金融服務商Dealogic的數據顯示，今年首季全球債券新發行量按年倒退25%至1.7萬億美元，創10年來最差同季紀錄。其中，一向是借貸大國的美國新債發行量亦跌32%，僅錄6,080億美元。

馬斯克身家年失3042億 隨着市場對美國銀行體系不穩定的擔憂升溫，投資者開始關注銀行業持有的資產，包括商住房地產貸款，今年首季房地產行業的債券發行量只有300億美元，不到去年同期的一半。

央行息口驟增，疊加科技泡沫破裂，導致股價承壓兼企業估值受挫，無一不對全球企業經營造成巨大影響。《福布斯》的2023年全球億萬富豪榜顯示，上榜人數按年減少28位，總人數僅2,640位，且財富總額亦比去年跌5,000億美元，只有12.2萬億美元。去年收購社交平台Twitter的Tesla行政總裁馬斯克如預期失落《福布斯》全球首富之位，短短一年間身家蒸發390億美元（約3,042億港元），降至1,800億美元。

年初至今美國科技企業裁員潮消息不斷，甚至延伸至蘋果公司（Apple Inc.），身處各地的Apple概念股亦未言樂觀。iPhone主要代工生產商鴻海昨公布，今年3月營業收入為4,003億元新台幣，按年及按月分別下挫21.11%及0.43%，惟規模乃為歷年同月第三高；今年首季亦創同期新高，達1.46萬億元新台幣，按季減25.26%，按年則升3.87%。

展望第二季，鴻海坦言，目前已進入新舊產品轉換期，但在去年基期較高的情況下，預估本季營運展望將呈現按季及按年「雙減」的狀態。