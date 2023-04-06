新西蘭加息半厘 紐元抽高

在美國聯儲局放緩加息步伐，乃至加拿大和澳洲央行暫停加息後，新西蘭央行昨突「放鷹」，出乎預期地再加息半厘，指標利率升至5.25厘，為2008年10月以來最高。紐元應聲向上，兌美元昨日最多升1.04%，高見63.79美仙，為2月中以來最高。

央行轉口風 下月或忍手 新西蘭央行是次加息，為其在2021年10月開啟加息周期以來，連續第11次加息。議息聲明顯示，「委員會同意官方隔夜拆款利率（OCR）如早前所表明，有需要被上調，以致通脹中期重返1至3%目標水平」，認為「通脹仍然過高和持久，就業水平遠超其最大可持續程度」，又指近期在新西蘭北島出現的嚴重天氣問題推高部分商品和服務價格，加劇通脹持續高於目標的風險。

大華銀行表示，新西蘭經濟比該行預期疲弱，去年第四季當地國內生產總值（GDP）按季收縮0.6%，與第三季GDP修訂後按季增長1.7%背馳，主要受累農業等第一產業，以及包括製造業等商品生產相關行業疲弱；預期新西蘭經濟將持續乏力，早前已下調今年GDP增長預測0.2個百分點至1.3%。

該行又料，隨着經濟增長放緩，新西蘭通脹壓力將會紓緩。新西蘭央行今次議息聲明由對上一份的「委員會同意貨幣條件將要進一步收緊」，論調改為「預期看見本地需求持續減弱，以及核心通脹和通脹預期降溫，其幅度將決定未來貨幣政策之去向」。大華銀行認為，鑑於重大不確定性下，維持新西蘭央行下月將凍息於5.25厘、直到明年首季的預測。

紐元近月走勢