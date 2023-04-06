澳元前景佳 受惠華復甦

遠離歐陸烽煙的澳洲備受追捧，儘管澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）明言，該行暫停加息不代表加息周期完結，但官員鷹派言論未影響澳洲經濟受惠中國重啟效應的預期。瑞銀集團指，澳元是十國集團（G10）中該行最偏好的非美貨幣，主因得益於內地經濟復甦，且支撐去年美匯強勢的美國聯儲局加息和具韌性的美國經濟因素，於今年恐無以為繼，皆成為澳元向上的推動力。

澳洲上季屋租年漲一成 美匯周三續受壓，澳元曾高見67.8美仙。同時，澳洲租屋需求愈升愈有，租金正隨之攀升，洛威更警告，租金通脹「在一段時間內料續處於較高水平」。當地首季全國房屋租金中位數為每周570澳元（逾2,990港元），按年升10.1%，意味每周租金額外增加52澳元（約273港元），或每年額外多2,727澳元（約1.43萬港元）。

地產研究機構CoreLogic數據顯示，以澳洲上季每周房屋租金中位數計，3大最貴租的首府城市，依次為悉尼、坎培拉和布里斯班，分別達699澳元（約3,677港元）、674澳元（約3,546港元）和599澳元（約3,151港元）。

同時，全國首季租賃房屋空置率跌至1.1%低位，比一年前下降0.5個百分點。

CoreLogic經濟學家Kaytlin Ezzy表示，澳洲大部分首府城市的可出租房屋庫存長期供應不足，是推動上季租金攀升的主要因素，疊加自疫情以來海外移民急增，使租金加速飆升。

洛威亦指，當地邊境重開後，人口增長強勁，惟房屋供應無法追上人口增幅，據過往經驗，需花近5年時間供應才趕上異常強勁的需求，加上平均每戶房屋居住人數正減少，都令租客負擔更大。