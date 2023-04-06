美國「經」慌 金價飛升 望年中破頂

私職增14.5萬遠遜預期 現貨銀兩日曾漲4% 強勁的就業市場乃美國聯儲局急步加息收拾通脹爛攤子的信心來源，可是最新公布的數據都令市場失望，其中3月俗稱「小非農」的美國ADP新增私人就業職位僅14.5萬個，遠低於市場預期的20.5萬個，以及2月份上修後的26.1萬個。現貨金每安士突破2,000美元關口，周三晚高見每安士2,032.07美元，兩日飆升2.38%，證券界人士認為今年中有望上探2,100美元，即打破2020年所創的歷史高位。

現貨金突破2,000美元的大關的導火線，乃美國勞工部周二晚公布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）遜於市場預期，2月職位空缺跌穿1,000萬份，只有993.1萬份，為2021年5月以來最低，不料「小非農」也遠遜預期。紐約期金昨曾高見每安士2,045.9美元，現貨銀則高見每安士25.1366美元，以此計兩日最多升4.8%，其後回到25美元以下。

至於3月份ISM非製造業採購經理指數（PMI）亦顯著遜預期，跌3.9個百分點至51.2。分析指，金價短期仍要視乎美國勞工部本港時間明晚公布的新增非農職位。

環球央行連續11月增持 不過，地緣政治衝突和經濟步向衰退等眾多不明朗因素下，黃金繼續是市場資金避險之選。世界黃金協會（WGC）指出，各國央行1月增加黃金儲備74噸後，2月再增加52噸，為連續第11個月「添食」。中國人民銀行的黃金儲備也於2月增加了25噸，達2,050噸，連續4個月上升。

盛寶銀行曾預測金價今年首季徘徊1,800至1,950美元，其大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，愈來愈多迹象反映，金價未來幾個月內嘗試升至2,100美元新高；其他利好金價的因素還有央行買金需求持續強勁，交易所買賣基金（ETF）的買盤亦有望捲土重來，令金價高企有更強持久力。若金價升抵該水平，他預期，銀價也將上試每安士26美元，可是較之前的預測30美元為低，因為銀作為「半工業金屬」會受經濟前景的憂慮困擾。

馮宏遠稱，上月起美國多間銀行接連出現問題引發的信心危機，令市場上估算聯儲局要因而暫停加息，或瀕臨掉頭減息的呼聲愈來愈高，遂刺激資金流入黃金。他預期，現貨金今年中前有機會升至每安士2,100美元，之後不排除因為超買而回落，惟中線仍然看升。

聯儲官員：仍有機會加息 克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾則提醒，雖然美國經濟似乎正在放緩，但當地銀行業風暴已得到控制，認為聯儲局仍有加息的可能性。她指，為了當地通脹持續下降至2%的目標水平並保持穩定，今年貨幣政策將進一步緊縮，料聯邦基金利率將加至超過5厘，並會維持一段時間。至於利率再上升的幅度及需要保持限制性多久，則需視乎通脹和通脹預期下降的程度。

美國就業數據轉弱，市場預期聯儲局暫停加息。 美國ADP私人就業職位增長 金價與金礦股表現比併