美經濟千頭萬緒 成全球重大隱患

美國通脹仍然高企，加上近季企業紛紛裁員，經濟活動放緩是必然結果。禍不單行的是，硅谷銀行（SVB）爆雷，拖累整個銀行業，其後遺症非但令金融市場變得波動，銀行業需時間整頓，亦勢必影響銀行的業務，小銀行的放貸能力將會下降，變相加大了經濟下行的壓力。總而言之，美國經濟千頭萬緒，可冰封三尺，非一日之寒，「硬着陸」的風險持續上升，金融危機一觸即發，已成為全球的重大隱患！

去年聯儲局為抗通脹，採取緊縮的貨幣政策，激進的加息步伐無疑已窒礙經濟增長，皆因利息成本急升，放貸條件趨緊打擊需求。加息周期不利科技股估值，不少科企已意識到行業淡風來臨，紛紛宣布裁員，今年截至2月中旬，美國科企裁員已逾十萬人，3月情況更甚。大量高薪厚職的科企人員失業，勢將打擊消費市道，包括零售及樓市，這些因素本就會抑制今年美國經濟的表現。

豈料科技淡風燒到銀行業，專門做硅谷創投和初創企業貸存業務的SVB突然倒閉，其問題不在於資產質素或濫用槓桿，而是因為聯儲局激進加息下，債價持續下滑，SVB未有妥善處理資產與負債端風險失衡的問題，因完成出售債券組合套現而錄得帳面虧損，進而希望透過售股集資來填補。但近季好景不常，消息就令這幾年瘋狂集資、存放大量現金在銀行、靠提取存款度日的科企存戶出現大恐慌，爭相提取存款，更有實力的銀行，一旦遇上擠提，後果只有一個，就是倒閉！

雖然美國政府積極解決事件，但自此之後，銀行業的監管必然會收緊，地區性銀行要預留更多流動性以應付存戶提款，結果就只有收緊貸款條件，惟當地資產不到2,500億美元的銀行所承做貸款佔全美工商業貸款高達50%，勢必對經濟活動造成衝擊。

美國要拆局，其一是堅持抗通脹為先，即繼續加息，則經濟衰退也許是定局，最壞的情況是「硬着陸」，引爆資產超級泡沫，經濟踏入長期降軌；另一個可能性，是聯儲局提早結束加息周期，甚至再放水救經濟，問題是企業盈利的下滑速度更快，將抵銷再次放水的效果。且別忘記，今次銀行業爆雷，正是激進加息下令一向被視為「無風險」的美債面臨估值及流動性問題所引發，且海外買家包括中國一直減持美債。去年底美國政府債務總額已超過31萬億美元，再開印鈔機，天量債務不知如何收官，通脹猛獸會有多兇，後果難以想像。

過去美元憑着「最強流動性資產」而吸引資金流入避險。惟值得留意，日本央行即將更換行長，市場料最快年中調整貨幣政策，屆時料對貨幣市場避險需求造成分流，加上中國已重啟經濟，帶動亞洲經貿復甦，相比之下，基本因素持續轉差的美元將面臨更大壓力。

近月黃金及加密貨幣價格續升，一定程度反映美元「大崩壞」。美國經濟轉弱之勢難改，激進加息的回力鏢讓美國再面對貨幣信用危機，須高度防範其再以暴力制裁對手，掀起資本恐慌，甚至煽動外部戰爭作為翻身之法。