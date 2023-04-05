券商點評：基建振經濟 中鐵料受惠
假期因素令本周大市欠缺動力，大盤股受壓，短線資金轉向具題材的晶片及人工智能（AI）等股。此外，「中字頭」股是中國式估值體系的受惠者，基建股是當中的一員，當中以中國中鐵(00390)增長較佳，股份短線動力再現。
中鐵為全球最大的多功能綜合型建設集團之一，在工程建造、設計諮詢、裝備製造等領域處於行業領先地位。集團去年收入1.15萬億元（人民幣‧下同），按年增長7.6%，整體毛利率維持在9.4%；股東淨利潤295億元，按年增長15.7%，基本每股收益為1.2元，每股派息輕微增加至0.2元。
盈利增長能力勝同業
去年中鐵實現新簽合同額30,324億元，按年增長11.1%。其中境內業務新簽合同額28,486億元，按年增長10.5%；境外業務新簽合同額1,838億元，按年增長21.1%。海外業務發展形勢良好，市場韌性十足。
展望今年，中鐵計劃實現營業總收入約1.2萬億元，預計新簽合同額約3.2萬億元。基建投資是內地今年推動經濟增長的關鍵要素之一，財政部提前下達的今年新增專項債額度為2.19萬億元，按年增長50%，反映政策態度，因此行業前景明朗。中鐵過去5年複合盈利增長約16%，表現較同業突出。
該企現價市盈率3倍，估值偏低，料有望獲重估，建議可於5港元考慮吸納，向上阻力位為5.8港元，支持位4.5港元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：