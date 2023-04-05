券商點評：基建振經濟 中鐵料受惠

中鐵為全球最大的多功能綜合型建設集團之一，在工程建造、設計諮詢、裝備製造等領域處於行業領先地位。集團去年收入1.15萬億元（人民幣‧下同），按年增長7.6%，整體毛利率維持在9.4%；股東淨利潤295億元，按年增長15.7%，基本每股收益為1.2元，每股派息輕微增加至0.2元。

展望今年，中鐵計劃實現營業總收入約1.2萬億元，預計新簽合同額約3.2萬億元。基建投資是內地今年推動經濟增長的關鍵要素之一，財政部提前下達的今年新增專項債額度為2.19萬億元，按年增長50%，反映政策態度，因此行業前景明朗。中鐵過去5年複合盈利增長約16%，表現較同業突出。