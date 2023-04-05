輪商精選：部署道指淡倉 吼10786
國際油價急升，能源股做好下帶動道指維持近日反彈勢頭，道指周一收市重上33,600點水平，連升4個交易日，並收復50天及100天平均線。
雖然油價急升令市場憂慮通脹會否重拾升勢，惟美國周一公布的3月ISM製造業指數連續5個月處於收縮水平，跌至2020年5月以來最低，略為減輕市場對聯儲局加息憂慮。美國將於周五公布就業報告，投資者將以此評估美國經濟最新形勢及利率走向。
睇好後市選10834
輪證資金流方面，淡友傾向趁道指近日反彈部署淡倉，周一錄約450萬元淨流入。由於港股周三、周五及下周一假期，而美股周五將公布重要經濟數據，投資者揀選輪證時宜着重增加防守性，窩輪可揀較長身選擇，如道指認購證10834，行使價34,970點，實際槓桿近12倍，9月15日到期。如部署追沽，可參考道指認沽證10786，行使價30,000點，實際槓桿近10倍，9月15日到期。
牛熊證選擇方面，宜控制持倉過夜的收回風險，看好可留意道指牛證49638，收回價31,200點，實際槓桿11.2倍，為中距離及低街貨選擇。做淡可參考道指熊證49611，收回價35,000點，實際槓桿17倍，屬活躍條款及中距離產品。
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