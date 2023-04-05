未補價公居屋：東駿苑兩房成交 劈180萬 輸一成

樓價由高位回落，近年入市未補價第二市場居屋的業主再錄蝕讓，筲箕灣東駿苑有兩房單位，累劈180萬元，以368萬元轉手，約4年帳面損失約42萬元。

世紀21溢榮郭少玲表示，上述單位為項目A座低層8室，實用面積約548方呎，有裝修，於2021年7月叫價548萬元放盤，其後降至420萬元，獲綠表客洽購，再減52萬元沽，呎價約6,715元。原業主於2019年以410萬元購入，單位約4年帳面貶值約10.2%。

新居屋可做足按揭，近月最受追捧。中原任展雄指，長沙灣凱樂苑C座高層4室一房戶，實用面積約394方呎，叫價510萬元，議價後售495萬元，呎價約12,563元，原業主一手購入數年，帳面賺222萬元。

華貴邨呎售8208元 此外，第二市場公屋再錄理想價成交，香港仔華貴邨呎價升穿8,000元。市場消息透露，華禮樓一個高層海景戶，實用面積約385方呎，獲白居二客以316萬元購入，呎價約8,208元，料屬2018年後新高。據了解，原業主持貨逾7年，帳面獲利逾100萬元。