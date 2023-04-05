二手平售：太古城則王898萬沽 低估價7%

二手交投放緩，各區湧現平盤吸客。藍籌屋苑鰂魚涌太古城做價再現「8字頭」，兩房則王減至898萬元售出，較大型銀行估價低逾7%。

市場消息透露，上址為金星閣極低層戶，實用面積約592方呎，開價1,000萬元，減價102萬元沽出，呎價約15,169元。據了解，有銀行對單位估值近970萬元。代理指，由於單位景觀遜色，故做價較低。不過，即使對下一個低層同室單位，2020年做價都達1,000萬元。

黃大仙單幢樓340萬易手 市區單幢私人住宅續有3百餘萬元的選擇。富誠地產李志浩指，黃大仙慈祥大廈中層A室，實用面積約311方呎，去年9月叫價360萬元，議價後售340萬元，呎價約10,932元。

大單位有更大減幅。美聯莫穩兒稱，薄扶林碧瑤灣29座低層套四房戶，實用面積約2,119方呎，最近叫價約4,300萬元，減價420萬元，以3,880萬元沽出，呎價約18,311元。

利嘉閣蔡庭勇續稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座低層B室四房戶，原業主已移民，累減190萬元，以1,860萬元沽出，呎價約17,238元。香港置業劉浩勤指，同區峻瀅1期2座中層套三房單位，減價130萬元，成交價820萬元，較對上3月底同類型成交低約5.5%。

此外，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數今年首季升約7.4%，該行指，升幅為12年以來單季最大，138個成分屋苑當中，逾八成呎價向上，44個升幅達10%以上，而呎價低於萬元屋苑，則由去年底7個減至現時4個。