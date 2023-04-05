5盤3千伙今月出擊

示範單位短期內曝光 新地代理總經理胡致遠表示，樓盤的圖則更新工作接近完成，有機會下周對傳媒開放示範單位。他指，今期項目的標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積約250至650方呎，當中逾80%屬開放式至兩房戶型，亦設有特色戶。

他稱，該盤的會所連戶外綠化園林面積達17萬方呎，並引入環境、社會及管治（ESG）概念，屋苑配備環保充電單車及設置智能回收箱。項目的物業管理公司設家品及電器的租借服務。

帝譽服務有限公司副總經理黃康儒指，樓盤會與本地社企合作，為住客提供餸菜包訂購服務，而項目管理費每方呎約4.88元。

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，昨日以2,384.59萬元售出5A座7樓A室三房單位，以單位實用面積934方呎計，呎價約25,531元。

HENLEY PARK提供740戶 恒地的啟德HENLEY PARK亦有機會於月內展開推售部署。該盤由兩座高座及4座低座住宅大樓組成，提供740伙，戶型涵蓋一至三房。同系毗鄰的啟德THE HENLEY I，昨以980.21萬元沽出低座C座地下D室連花園一房特色戶，實用面積309方呎，呎價約31,722元。

北區高爾夫‧御苑錄得一宗終止交易個案。項目1座20樓B室，去年以逾1,955萬元成交，呎價約17,651元，惟交易已終止。當時成交期長達738日，享先住後付等優惠。

發展商表示，上述8伙均屬A室，為實用面積771方呎的三房一套連工作間間隔，設有三合一特大環保露台。價單顯示，當中有3伙曾發出價單，現改為招標，包括9樓至11樓的A室，早前折實價1,596.12萬元起，折實呎價20,702元起。

睿峰月內錄4刁 為配合項目推售部署，發展商公布會向上述買家提供樓價4.25%的現金回贈，可直接用於支付部分樓價餘額。另外也贈送旗下商場積分，供買家兌換優惠。

鼎珮集團的長沙灣睿峰，近日交投步伐加快，本月已錄4宗成交，涉額4,467.1萬元。包括日前以1,048.8萬元售出的東翼36樓F室兩房戶，實用面積408方呎，呎價約25,706元。該盤最新上載銷售安排，落實周六招標發售3伙頂層戶，全屬兩房間隔，實用面積489至517方呎。此外，該盤近日亦修改價單，削減部分折扣，最高折扣由早前的13%，降至現時最高6%。

HENLEY PARK已接近現樓，由兩座高座及4座低座住宅大樓組成。 皓日全盤提供294伙。圖為恒隆地產物業銷售主管呂渭源。