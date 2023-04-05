絲絲講場：Twitter標誌變柴犬 刺激狗狗幣曾飆三成

眾所周知，Twitter行政總裁馬斯克一向係狗狗幣忠粉，日前呢位幣圈教主就再次出招助攻，搣甩Twitter網站左上角嘅藍鳥標誌，並由狗狗幣嘅金漆「柴犬頭」取而代之，刺激狗狗幣尋日一度大升30%，見0.1046美元，創今年新高！

至於Twitter點解換圖，話說馬斯克重貼一則去年3月有網民建議換走Twitter標誌嘅截圖，顯示咁做係兌現之前承諾，仲送多張Meme圖「說文解字」，由「柴犬頭」話畀廣大網民知，昔日嘅藍鳥標誌已成歷史（That's an old photo）。

市場憂Tesla再減價損毛利率 不過，一眾狗狗幣投資者就對馬斯克行動唔多領情。事關舊年9月，呢班投資者向馬斯克發起集體訴訟，指控佢故意操縱狗狗幣價格，放任幣價暴跌，仲要求佢賠償2,580億美元（約2.01萬億港元）。

有分析就認為，馬斯克之所以大力吹捧狗狗幣，係希望將佢引入Twitter作為支付工具，而喺今年1月，外界就盛傳Twitter經已喺美國申請支付執照，加速支援加密貨幣。

講開馬斯克，就當然講吓佢打骰嘅電動車公司Tesla，話說上季交付量按季升咗4%，周一股價反而跌咗6%以上，皆因市場擔心Tesla要再減價先實現到今年交車200萬輛嘅目標，毛利率乃至估值都有壓力。

余絲韻