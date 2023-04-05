絲絲講場：GoGoX兒童節送禮 提供基層免費AI班

尋日係兒童節，貨運平台GoGoX（02246，快狗打車）與科技教育公司Preface一齊送大禮！兩間公司共同成立人工智能（AI）社區研習中心，為本港基層小朋友提供AI課程，仲一蚊都唔收添。

GoGoX聯合行政總裁林凱源話，會以課後興趣班形式培養小朋友「擁抱科技」，未來兩個月「試水溫」及「落區」，按反應規劃課程未來方向，期望「區區有份」，仲強調公司無意進軍教育產業，成立AI社區研習中心，旨在為港人提供接觸AI學習機會，而團隊則係兩間公司員工以義工身份參與。

夥Preface培養人才 Preface創始人及行政總裁盧炳棠就話，首階段目標吸引約千個基層兒童參加課程，又指以本港基層兒童總數計，有關目標保守。不過，希望有關計劃推出能夠吸引更多商企加入，甚至反推動教育局設立科技、AI等課程，長遠為本港科技界培養人才。

查實本港教育課程設計落後就唔係新鮮事，好彩社會上有批好心人肯行多幾步，唔知政府見唔見到市場嘅需求呢？

余絲韻