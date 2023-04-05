L'Oreal斥近197億購護膚品牌Aesop

隨着中國通關，國際護膚化妝品牌加速在中國的布局。坐擁Lancome和植村秀（Shu Uemura）等品牌的法國護膚品巨頭歐萊雅（L'Oreal）同意以折合近200億元的巨資收購澳洲護膚品牌伊索（Aesop），為歐萊雅數十年來最大宗收購案。

歐萊雅指，已與擁有The Body Shop等品牌的巴西護膚化妝巨頭Natura & Co.簽訂協議，擬以25.25億美元（約196.95億港元），從對方手上收購伊索。

勢刺激內生銷售增長 歐萊雅行政總裁Nicolas Hieronimus表示，伊索的產品製作優良並注重細節，相信集團能幫助伊索釋放其龐大的增長潛力，特別在中國和旅遊相關的零售。

巴克萊表示，鑑於歐萊雅近期的良好收購紀錄，預期是次收購能令集團今年的內生銷售增長（不計併賺或退出業務）多約1.2%。

Natura & Co.行政總裁Fabio Barbosa則指，出售伊索有助集團發展進入一個新階段，幫助公司財務更穩健，減輕債務負擔，並專注公司戰略重點，尤其在拉丁美洲的投資計劃。在獲得監管部門批准後，交易料在第三季以現金形式完成。

伊索品牌創立於1987年，目前在美國、歐洲、澳洲、新西蘭和亞洲共設立約400個銷售點，首間內地實體店於2022年在上海開幕，在香港則有11間實體店。