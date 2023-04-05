澳率先停加息 未必再狂收水

央行：需時評估經濟 澳元跌至5.27港元 澳洲央行過去連加10次息後，昨日終於「抖吓氣」暫停加息一次，決定維持現金利率目標在3.6厘不變，並於聲明中引入肯定語氣較弱的「may」（或許）來指引未來「收水」步伐。行長洛威表示，有關決定是為當局提供更多時間，以便在充滿不確定的環境中評估經濟狀況和前景。不加息令澳元走弱，即市低見67.22美仙，跌0.92%，折合約5.2778港元。

在本輪加息潮之下，澳洲為首個先進經濟體率先暫停加息。滙豐銀行澳洲和新西蘭首席經濟學家Paul Bloxham表示，相較於其他央行，澳洲央行更優先考慮經濟軟着陸，似乎能夠容忍通脹可能要更長時間偏離目標。

通脹現見頂回落信號 雖然美國和歐洲近期的銀行系統問題震動金融市場，各國需要重新審視利率政策，為經濟前景徒添不確定性，但澳洲通脹由去年12月的多年高位8.4%，連續兩個月升幅收窄，至2月報6.8%，洛威認為，是通脹見頂回落的信號。自去年5月起的10次加息，已令利率累增3.5厘，當局認為貨幣政策效果會滯後，故目前仍未完全感受到多次加息的影響力。

澳洲央行預期，當地通脹今明兩年都會下跌，並在2025年中降至約3%水平。惟近期租金正以幾年來最快的速度增長，以及公用事業的費用都在上升，為了達致通脹回落目標，「或許（may）貨幣政策需要再收緊一點（some）」，而非3月議息聲明「預期需要（will be needed）進一步收緊貨幣政策」，換句話說以「may」和「some」來「戴頭盔」。

大華銀行原預期澳洲央行昨日會再加息0.25厘，以待本月26日首季通脹率數據出爐後才會暫緩加息，故本次暫停加息出乎該行預期。不過，相對其他央行，澳洲央行全年有更多議息會議次數，為當局提供更多空間去停一停、看一看；目前傾向預計澳洲今年會維持息口於3.6厘，但仍要視乎洛威今天的講話會否透露端倪。

該行堅信澳洲央行需要保持謹慎態度，因為負債纍纍的家庭正在減少儲蓄，以應對價格上漲、償還更高的貸款。另外，要看歐美銀行問題會否有「溢出效應」，影響澳洲的借貸狀況和信心。本月13日公布的澳洲就業數據，將可初步了解當地最新的經濟狀況。

耶倫批評OPEC+減產 就在全球經濟動盪之際，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）多個成員國出乎意料地宣布下月起自願減產逾160萬桶。油價昨日再漲，布蘭特期油及紐約期油分別曾升0.98%和1.09%，每桶高見85.77美元和81.3美元。

油價關係到通脹和貨幣政策，美國財長耶倫稱，OPEC+的減產計劃不具建設性，只會在高通脹環境下，增加全球經濟增長的不確定性。去年汽油價格由高位回落，有助限制通脹，若趨勢被逆轉，將不利市場，並為消費者帶來負擔。

澳洲息口近月走勢 澳元匯價近月變化