大摩料港鐵物業發展利潤挫90%

港鐵乘客量今年1、2月已回復至疫情前96%，過境鐵路的乘客量亦回復五成，但大摩指，鐵路利潤率仍受到員工數目及公用開支增加所影響，主要是未來3年的年均鐵路維修開支，由數年前的200億元，增加至約380億元，與更新鐵路及信號系統有關。

另外，該行又認為，免稅店盈利或復甦緩慢，息稅前利潤難以回復至疫情前的近24億元，這是由於涉及多年期租約都在2021年簽訂，較2018年有較大折讓。

MTR Lab夥數碼港投資初創 另外，港鐵全資擁有的創科投資公司MTR Lab Company Limited公布其首個與數碼港共同投資的初創項目——香港物流科技初創企業alfred24。在是次投資支持下，alfred24計劃於2025年之前倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場，並預期在2023年底前推出低耗能藍牙儲物櫃。