大摩料港鐵物業發展利潤挫90%
中港兩地通關重啟經濟，摩根士丹利認為港鐵公司(00066)是受惠股，然而預計鐵路和租務利潤回復較慢，加上港鐵沒有大型項目於今年落成，預期物業發展利潤只有10億元，較去年的100億元大削九成，維持港鐵「減持」投資評級，目標價持平於37元。港鐵股價昨日逆市漲0.65%至38.35元，較大摩目標價高3.64%。
港鐵乘客量今年1、2月已回復至疫情前96%，過境鐵路的乘客量亦回復五成，但大摩指，鐵路利潤率仍受到員工數目及公用開支增加所影響，主要是未來3年的年均鐵路維修開支，由數年前的200億元，增加至約380億元，與更新鐵路及信號系統有關。
另外，該行又認為，免稅店盈利或復甦緩慢，息稅前利潤難以回復至疫情前的近24億元，這是由於涉及多年期租約都在2021年簽訂，較2018年有較大折讓。
MTR Lab夥數碼港投資初創
另外，港鐵全資擁有的創科投資公司MTR Lab Company Limited公布其首個與數碼港共同投資的初創項目——香港物流科技初創企業alfred24。在是次投資支持下，alfred24計劃於2025年之前倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場，並預期在2023年底前推出低耗能藍牙儲物櫃。
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