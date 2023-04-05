深圳上月二手樓過戶量兩年高

內媒引述樂有家研究中心監測數據顯示，買賣雙方簽訂合約後在相關部門進行備案的3月新樓住宅網簽量達3,199套，按月升56.7%；二手樓過戶量亦漲57%至3,949套，為2021年4月後高位。

深圳地產中介認為，此前積壓的買樓需求在今年首季得到逐步釋放，特別是深圳二手樓成交佔比繼2月之後，在3月再度超越一手樓成交，故形容深圳樓市已進入小陽春。在深圳住建局將於4月7日實施的新政下，首置人士使用公積金買樓的最高貸款額度可獲上調20%，估計也將繼續為樓市護航。

越地銷售額年漲2.5倍 房企銷售最新數據亦按月改善。即使藍籌碧桂園的3月合約銷售額按年跌16.93%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積亦跌17.31%，分別為250.1億元（人民幣‧下同）及約302萬方米，但銷售額實際上已連升兩個月，3月按月再微升0.64%。

在2月銷售已按年勁升逾3倍的越秀地產昨日公布，3月實現合約銷售額達212.37億元，按年狂飆約2.56倍，按月急漲54.87%，亦連升兩個月。合約銷售面積方面，3月按年亦升約1.39倍，至約63.17萬方米。

以今年首季累計，越地合約銷售額規模約438.33億元，比去年同期升約2.17倍，合約銷售面積則約127.31萬方米，也按年升約1.2倍，整體合約銷售金額已佔今年合約銷售目標1,320億元的33%。