官媒估首季基建投資增10%

基礎建設投資向來被視為中國經濟增長引擎之一，內地官媒發文指，首季向來是基建工程的淡季，今年在多項政策支持下，一批「補短板、強功能、利長遠、惠民生」的重大項目有序實施，基建投資呈現「淡季不淡」的形勢，並引述研究員預測，今年基建投資增速有望保持較高水平，首季或達10%。

該文章指出，重大基建是經濟社會發展的重要支撐，在擴大有效投資、「穩住經濟大盤」中發揮着關鍵支撐作用。今年央企在建、擬建重點固定資產投資項目約900項，而今年首兩個月完成投資逾1,500億元（人民幣‧下同）。

財政部數據顯示，今年首兩個月全國發行新增地方政府債券逾1.06萬億元，全國發行再融資債券1,519億元，合共超過1.21萬億元，反映地方政府投資力度未有減弱。國家統計局數據顯示，今年首兩個月基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）按年增長9%，較去年同期增長8.1%稍高。

國際信貸評級機構標普認為，中國政府繼續加大基建支出，將增加中鐵建的訂單，認為該公司未來12至24個月的利潤會改善，並有可能增強公司的經營現金流。