亞開行估港今年GDP彈3.6%

勞動人口僅377萬 長遠仍受累高齡化 鑑於本地需求和服務復甦，亞洲開發銀行（ADB）預期，本港今年本地生產總值（GDP）將反彈3.6%，明年進一步增長3.7%。不過，從中長期來看，本港面臨人口老化和勞動人口減少等結構性問題恐難以根治，對經濟發展百害而無一利。

亞開行報告指，本港恢復通關和內地經濟政策推動，有利本港經濟活動復甦，使港經濟在今年全球經濟疲弱環境下，仍可望獲得支持；明年全球經濟形勢改善和內需持續支撐下，港經濟增長料更貼近2019年疫前水平。今、明兩年本港通脹維持溫和，預期分別在2.3%和2.1%水平。

2050年逾70歲人口倍增 然而，報告指，首要結構性挑戰來自人口老化問題，將在未來數年嚴重影響本港。

據政府估計，年齡介乎15至64歲的勞動人口比例將由2022年的69%，降至2030年的64%，甚至到2050年進一步低至59%，28年間累降10個百分點。同時，70歲或以上的人口比例由2022年的13%，急升至2030年的19%，在2050年再攀升至27%，老年人口比例在30年內將迅速擴大一倍。換言之，政府分配退休金、醫療保健，以及其他社會服務開支勢加劇。

事實上，政府統計處數據顯示，去年本港勞動人口僅約377.6萬人，按年銳減9.41萬人，創有紀錄以來最大跌幅。港府昨表示，勞動力不足既影響市民服務，亦影響香港競爭力。

報告續提到，另一挑戰是氣候變化和極端天氣，亦會為本港財政支出帶來壓力。香港作為沿海城市，承受氣候變化的負面影響格外明顯，出現極端降雨漸見頻繁，過去10年氣溫高達攝氏33度的日數，明顯較1981至2010年更多。亞開行指，雖然綠色轉型能為港府提供增加稅收的機會，但潛在好處仍存不確定性，或不足以彌補政府在減少氣候變化損害等方面的支出。

法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷認為，本港勞動力不足，主要受近年移民潮和不少勞動人口到達退休年齡影響，亦包括周期性因素，例如近年本港防疫政策或令不少人暫時離開香港，尤其是年輕組別離港潮值得關注，惟不排除年輕人在本港疫情限制復常後，或會選擇回流。

金管斥71億接港元沽盤 不過，他也認同，勞動人口減少和人口老化，長遠而言對本港經濟增長、政策和人口紅利帶來負面影響。他解釋，勞動人口短缺將影響本港內部需求，不利經濟增長，而港府亦需要將更多資源分配予長者，在經濟增長乏力下，增添財政壓力。同時，勞動人口下降亦削弱本港人口紅利競爭力。所謂人口紅利，是指勞動人口佔總人口比例上升所帶動的經濟增長效應。

香港人力面臨嚴峻考驗之際，據報在港植根12年的內地對沖基金雪湖資本於上月撤出香港。事實上，港匯曾觸及7.85兌每美元的弱方兌換保證，香港金融管理局在紐約時段周一出手承接71.04億港元沽盤，為相隔約7周以來再次「接錢」，本港銀行體系結餘周四將跌穿700億元，降至只有699.15億元。

香港近年GDP增長變化