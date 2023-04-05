商業房債危機升溫 道指低開

美國銀行業危機稍緩之際，愈來愈多關於商業房地產風險的消息傳出，市場上有不少分析員都為此發出警告。私募基金巨頭黑石集團（Blackstone）表示，由於面臨大量基金贖回請求，已繼續限制投資者從旗下黑石房地產收入信託（BREIT）中贖回款項，為連續第5個月執行有關限制。

黑石續限制BREIT贖回 外媒引述黑石信件指，在市場大幅波動及廣泛的金融壓力下，BREIT的投資者上月總計提出了45億美元的贖回要求，其中只有6.66億美元獲批，佔整體申請的15%。消息人士透露，黑石高層上月中旬曾召集了200多位投資者，試圖釋除他們的擔憂。

當時黑石表示，銀行業危機會令新房屋建議的融資受到限制，抑制房屋供應，從而為物業租金帶來支持。不過，市場上有不少人仍感到擔憂，大型房地產管理公司及開發商RXR行政總裁Scott Rechler指出，未來3年美國有1.5萬億美元的商用地產債務到期，這些債務大多是在低息環境時借入，接下來要在高息、低流動性的環境下重新融資，可能會再引發銀行危機。

就在美國財長耶倫稱中小型銀行存款流失有所紓緩、不容擠提蔓延整個銀行業、「銀行業沒有根本性問題」後不久，摩根大通行政總裁戴蒙表示，即使銀行危機已經過去，「未來數年也會繼續產生影響」，因為事件影響了美國人對銀行的信心，危害整個行業，又謂若果認為近期大型銀行確實有存款流入是件好事的話，絕對是荒謬想法。

話雖如此，股市似乎對風險不太敏感，美股周二早段略為回吐，道指曾跌154點，報33,446點；標指跌14點，報4,109點；納指跌38點，報12,150點。繼日前公布的製造業採購經理指數（PMI）遠遜預期後，最新公布的美國2月工廠訂單按月跌0.7%，表現差過預期。