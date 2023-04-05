恒指回吐 科網電動車股捱沽

恒生指數昨日低開44點，已見全日高位，最多跌282點，收報20,274點，跌134點或0.65%。國企指數亦跌64點或0.93%，報6,875點；科技指數跌69點或1.6%，報4,233點。全日成交縮減至1,195.12億元，「港股通」淨掃貨金額大縮87.5%至6.51億元，連續20個交易日淨流入。

花旗指出，內地互聯網企業去年第四季業績喜憂參半，受惠於有效的成本控制，其利潤勝於預期，惟新冠疫情影響，令部分公司收入僅符合預期或低於預期。儘管內地消費正溫和地復甦，但全面恢復仍需時，而電商與本地服務的競爭加劇，企業將加大投資，以捍衞或增加市場份額，或對利潤率構成壓力。

6人涉唱高散貨被控

另一邊廂，再有6名涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動人士，被控以多項刑事罪行，包括骨幹成員及一名懷疑主腦，並於昨日在東區裁判法院應訊。其中4人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》及《刑事罪行條例》；而其餘人士則被控以洗錢相關罪行，均獲准保釋，惟不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到；及繳交50萬至100萬元不等的保釋金。案件押後至2023年10月4日。