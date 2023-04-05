華為擬增派花紅至719億

中美科技戰雖然拳來腳往，卻無阻內地電訊設備製造商華為的分紅計劃。這間遭美國封殺的中資科企，據報擬向員工分紅719.55億元（人民幣‧下同），較2021年分紅總額614.04億元，增加105.51億元。以員工持股計劃參與人數13.15萬計，意味華為持股員工平均分紅約54.7萬元。

美光：華審查無礙業務 內媒引述華為在其內部論壇「心聲社區」的公布，指上述股利分配是公司正常利潤分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響，而2022年度工會虛擬受限股份分紅預計為每股1.61元，分紅以後虛擬受限股價格預計為每股7.85元。

至於創始人任正非作為自然人股東持有公司股份，也參與員工持股計劃。截至去年底，任正非的總出資佔公司總股本比例約0.73%。據悉，華為每年都會根據公司實際情況給出分紅比例，其中分紅最高的是2010年，每股分紅為2.98元，分紅最低為2017年，每股分紅1.02元。

另一邊廂，正接受中國網絡安全審查的美國記憶體晶片大廠美光最新表示，公司的產品出貨、工程、製造、銷售和其他功能都在正常運作，並承諾調查不會影響公司開展所有業務，堅持產品的安全性，交付產品能力未受影響。