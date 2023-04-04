券商睇市：港股「牛二」階段望返兩萬四

今年第一季港股升逾3%，可以用「關關難過關關過」來形容！承接去年第四季的反彈浪，港股開局節節上升，惟1月中旬開始恒生指數技術指標出現頂背馳信號。

「灰犀牛」事件漸減退 港股從1月底開始輾轉回吐，不足3周回吐近2,500點。雖然3月初恒指曾經小幅反彈至21,000點，惟後來受壓於美國聯儲局加息半厘的憂慮、美國硅谷銀行、Signature Bank及瑞士信貸等「灰犀牛」事件，令恒指於3月中旬以收市價計曾經跌至19,000點水平。由於各國政府加速挽救金融體系，加上聯儲局減慢加息步伐，縱然出現眾多巨大不利消息，港股呈現其超強韌性，從19,000點開始輾轉反彈。

上周初恒指匯聚於4條移動平均線，即10天、20天、100天及250天線之內，醞釀爆邊，最終跟隨外圍突破向上，上周五恒指觸及50天線高見20,721點。年初曾分析，牛市一期一浪已於去年10月31日開始，至今年1月27日止，上升8,103點。

牛市一期二浪為調整浪，由1月28日開始至3月20日止，總共回吐3,871點。雖然現在未能夠百分百確定二浪調整完結，但觀乎過去幾天反彈的力度、成交金額、整體市寬等，相信不中亦不遠矣。如以上分析正確，港股在最低迷時逐步跳出框框，那麼牛市二期3浪似乎已在慢慢孕育中！

金融市場變數難預測 根據傳統波浪理論，3浪的特性是趨勢向上但時間漫長！而且3浪總升幅較大概率是一浪的三分之二至一倍。假如以三分之二來計算，恒指的量度升幅有機會見24,229點！當然，以上只是一個概率，一個數學計算，並不能因此而肯定港股往後便能到達這個水平。不過，前人對波浪理論的推敲、回測，以致後人對這理論的分析及演算等，都有一定的基礎！

但另一方面，金融市場變幻莫測，瑞信事件未至於爆煲皆因瑞士政府及瑞銀集團出手相助。往後會否有其他大型金融體系出現同樣系統性風險而得不到援助，又或是大型經濟體出現衰退，情況便會逆轉，正在運行的牛市亦會急挫變成死牛，技術分析會即時變得無效，這點需要謹記！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生