新盤概況：維港滙系列年內沽119伙

瑜一1C期單日連開4單 信置執行董事田兆源稱，以該項目今年錄得的成交計，平均每伙成交價逾2,000萬元。樓盤第一期部署本季交樓，有機會復活節期間開放第二期的現樓單位供預約參觀。

發展商亦表示，維港滙系列項目於今年首3個月的成交中，佔約60%買家屬內地客或有內地背景的香港人。項目最新聯同4大代理行，向三房及四房買家分別送出價值1.68萬元的各種禮券，每間代理行設5個名額。

市區新盤持續錄承接，華懋集團的何文田站瑜一第1C期昨連錄4宗成交，吸金逾7,630.72萬元。上述成交價由1,315.86萬至3,030.36萬元，成交價最高為5A座26樓C室，實用面積904方呎，成交呎價約33,522元。該期數累沽158伙，套現27.79億元。

項目第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨錄一宗取消交易，為E座5樓10室開放式戶，原於上月25日以359.65萬元沽出，惟交易已列明為簽訂臨約後未有進展。何文田站瑜一第1B期昨首見取消交易，涉及兩宗，總成交額27,04.58萬元。