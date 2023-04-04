新盤概況：維港滙系列年內沽119伙
復活節將至，發展商磨拳擦掌推售餘盤。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目今年暫錄119宗成交，吸金約26億元，最新公布夥同代理推出各項置業優惠吸客。
瑜一1C期單日連開4單
信置執行董事田兆源稱，以該項目今年錄得的成交計，平均每伙成交價逾2,000萬元。樓盤第一期部署本季交樓，有機會復活節期間開放第二期的現樓單位供預約參觀。
發展商亦表示，維港滙系列項目於今年首3個月的成交中，佔約60%買家屬內地客或有內地背景的香港人。項目最新聯同4大代理行，向三房及四房買家分別送出價值1.68萬元的各種禮券，每間代理行設5個名額。
市區新盤持續錄承接，華懋集團的何文田站瑜一第1C期昨連錄4宗成交，吸金逾7,630.72萬元。上述成交價由1,315.86萬至3,030.36萬元，成交價最高為5A座26樓C室，實用面積904方呎，成交呎價約33,522元。該期數累沽158伙，套現27.79億元。
利奧坊‧壹隅周五賣8戶
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸昨售出兩個特色單位，涉資2,420萬元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，上述包括1座31樓D室連平台及天台三房特色戶，成交價1,700萬元，呎價約29,361元。同系列利奧坊‧壹隅加推8伙於周五發售，全屬一房戶，折實售價609.4萬至676.93萬元，折實呎價21,786元起。
九肚雲端四房6541萬成交
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，周一透過招標售出APEX 1座6樓A室，實用面積1,738方呎，四房間隔，內置樓梯通往679方呎天台，成交價逾6,541.5萬元，呎價37,638元。
傲寓售兩伙 套1352萬
此外，其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓，自公布增加折扣後，新近連錄兩宗成交，共涉1,352.5萬元，包括19樓A室一房戶，實用面積328方呎，成交價661萬元，呎價約20,152元。
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道瓏碧昨修改價單，恢復「90 天優惠付款計劃」，連同其他優惠最高折扣達11%，較對上一張價單的10%折扣為高。最新增設「印花稅津貼優惠」，可享代繳成交價上限3.75%的印花稅款。
一手撻訂季跌逾五成
首季新盤市場錄約3,500宗成交，季內亦錄約百宗取消或終止交易個案，按季大幅回落逾五成。當中，新世界發展(00017)的沙田大圍站上蓋柏傲莊III佔約34宗，而恒地的粉嶺北ONE INNOVALE系列項目佔9宗。
項目第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨錄一宗取消交易，為E座5樓10室開放式戶，原於上月25日以359.65萬元沽出，惟交易已列明為簽訂臨約後未有進展。何文田站瑜一第1B期昨首見取消交易，涉及兩宗，總成交額27,04.58萬元。
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