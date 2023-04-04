投資者7400萬沽新蒲崗西環舖

通關後本港舖位交投明顯上升，有資深投資者亦趁機沽售買入多年的舖位，套現約7,400萬元。其中，新蒲崗爵祿街地舖以約5,000萬元登記售出，物業逾18年升值逾1.7倍。

據了解，該舖為爵祿街16至30A號的永樂唐樓地下F及G號舖，建築面積約1,900方呎。該地舖原業主於2004年以約1,819萬元購入，現時物業升值近3,200萬元。

另一項為西環德輔道西426至428B號地下12號及12B號舖位，建築面積約1,700方呎，以約2,400萬元登記易手。物業早於2002年初以約1,380萬元買入，最新成交價高約1,020萬元，物業升值約73.9%。據悉，上述兩項舖位均原由資深投資者馬亞木或有關人士持有。

灣仔地庫嗌4680萬 此外，利嘉閣（工商舖）地產朱志健稱，承業主委託放售灣仔駱克道88號地庫，物業建築面積約3,150方呎，意向價4,680萬元。而美聯旺舖劉啟聰則指，獲委託放售及放租尖沙咀加拿芬道8至12E號嘉芬大廈地下H（12A）號舖，建築面積約350方呎，業主意向價3,980萬元，而意向租金約11萬元。