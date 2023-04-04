公居屋未補價1225刁 破首季紀錄

受白居二買家入市帶動，今年首季資助房屋交投大增。據香港房屋委員會最新資料，上季公屋及居屋未補價第二市場暫錄1,225宗成交，創該會2002年公布紀錄以來的首季新高，而3月暫錄275宗同類成交，較2月同期多約4.2%。

富榮兩房售390萬 新居屋最受追捧，長沙灣凱樂苑首季錄至少45宗買賣，天水圍屏欣苑錄逾30宗。中原劉耀琛表示，該盤C座低層13室，實用面積約380方呎，現為兩房間隔，叫價430萬元，白居二客以418萬元購入，呎價約11,000元，原業主一手買入，帳賺240.61萬元。

荃灣尚文苑再錄成交，市場消息透露，屋苑一個實用面積約322方呎單位，以386.5萬元的二手新高價成交，呎價約12,003元。單位約3年帳面升值逾150萬元。

旺角富榮花園擔保期將屆滿，世紀21家天下黎振傑指，該盤4月已錄至少3宗買賣，包括12座高層E室兩房戶，僅以390萬元易手，呎價約9,049元。

個別居屋仍要蝕賣。世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺榮輝中心1座中層J室兩房戶，放盤一個月，獲同區白居二客以310萬元承接，呎價約6,624元，約4年帳蝕5萬元。