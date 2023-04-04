二手見紅：峻巒持貨逾3年輸40萬

新界西北區二手樓價未見起色。元朗錦田北的峻巒1A期兩房單位，剛以688萬元沽出，原業主持貨不足4年，帳面虧蝕約40萬元。

中原王勤學表示，上述單位為9B座中層D室，實用面積約532方呎，減價7萬元後獲承接，呎價約12,932元，原業主於2019年7月以約728萬元買入。區內過去周末則錄約14宗二手買賣。

弦海蝕18%放盤冇人吼 新盤成焦點，部分二手蝕本貨都「冇人吼」。置安居蘇永耀指，屯門弦海一個高層開放式單位，2019年以近460萬元購入，放盤一個多月，現開價375萬元，較購入價帳面低約18%，惟仍未獲承接。

美聯周志強透露，粉嶺花都廣場5座中層E室，附設約45萬元裝修，零議價下以499.8萬元沽，呎價約13,508元，單位約4年帳面跌價2,000元，連使費料損手逾50萬元。

此外，天水圍嘉湖山莊有劈價貨。中原陳思麗稱，項目翠湖居2座中層F室兩房戶，原業主換樓急售，放盤兩個月，累減52萬元，以458萬元成交，呎價約10,200元。