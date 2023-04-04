環保露台補價削達20%

相隔4年再調整 大埔北區減最多 近年樓價及地價從高位輾轉下挫，已凍結4年的環保露台補地價收費，於2023至2024年財政年度終於作出調減。各區以大埔及北區細露台補地價錄得最大減幅，最新收費調減超過兩成。

根據地政總署資料，環保露台補地價對上一次作出調整，要追溯到2018至2019年財政年度，當時樓市升勢理想，相關補價收費大幅上調約11.1至21.4%。不過，由於樓市未能延續升勢，有關費用於其後4個財政年度均未作調整。

屯門元朗僅$1400起 不過，隨着去年樓價與地價跌勢加快，政府決定全線下調本財年的環保露台補地價收費，參考面積約11方呎的細露台補價，以上述大埔及北區跌幅最大，較上次下調約20.8%，最新每個補地價收費4,200元，平均每方呎約381.8元。

其次的離島區減幅亦達兩成，每個露台相關收費由4,500元，下降至本財年約3,600元，即每方呎約327.3元。而沙田及西貢、屯門及元朗、葵青及荃灣區，減幅介乎約17.6至17.8%，其中，屯門及元朗每個收費僅1,400元，折合每方呎約127.3元。

市區環保露台補地價減幅相對新界區為少，本財年港島及九龍的同類收費為32,000元，對比2018年度的38,000元，下調約15.8%，平均每方呎約2,909元。

同時下調工作平台補價 至於各區工作平台最新補地價收費，減幅均與環保露台相若，最新收費介乎1,050至24,000元不等，下調幅度約15.8至20.9%。同樣以大埔及北區減幅最大，本財年每個單位收費下降至3,150元。其餘新界地區相關費用由1,050至11,930元，而港島及九龍為24,000元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次政府調整環保露台補地價收費，特別是新界北區及離島調減幅度較大，市民於新界地區或離島區置業，就是為了更接近大自然，呼吸新鮮空氣，故這些地區有較大減幅亦屬合理。不過，環保露台屬實用面積一部分，故對單位售價不一定有影響，但對發展商投地計價或有輕微幫助，對地價亦或多或少有正面影響。

本年度環保露台及工作平台補地價最新收費