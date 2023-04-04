●內地火鍋和燒烤原料連鎖超市鍋圈遞交主板上市申請，市傳集資額3億至5億美元。該企去年收入增長81.24%至71.73億元（人民幣‧下同），賺2.29億元，扭轉此前兩年的虧損。

●電視廣播（00511，TVB）與大正創投簽訂商業顧問協議，對方將為TVB提供與商業夥伴建立長期戰略關係和合作的建議，並透過TVB的電視和數碼媒體網絡提高合作夥伴的市場佔有率。大正創投與TVB的主要股東之一俱為陳惠仁創辦，大正資本持有TVB 5%以下股權。