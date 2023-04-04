速報一覽
●內地火鍋和燒烤原料連鎖超市鍋圈遞交主板上市申請，市傳集資額3億至5億美元。該企去年收入增長81.24%至71.73億元（人民幣‧下同），賺2.29億元，扭轉此前兩年的虧損。
●電視廣播（00511，TVB）與大正創投簽訂商業顧問協議，對方將為TVB提供與商業夥伴建立長期戰略關係和合作的建議，並透過TVB的電視和數碼媒體網絡提高合作夥伴的市場佔有率。大正創投與TVB的主要股東之一俱為陳惠仁創辦，大正資本持有TVB 5%以下股權。
●泰加保險（控股）(06161)宣布，公司早前曾就保險業監管局接管旗下泰加保險一事，向保險事務上訴審裁處提出上訴覆核申請。保監局一直有就覆核申請的開庭聆訊事宜及其他事宜與公司進行積極溝通及協商。鑑於雙方的友好協商，公司同意撤銷該覆核申請，保監局亦指有關撤回於周一下午獲審裁處確認。公司股份繼續暫停買賣，直至另行通知。
●吉利汽車(00175)公布，旗下高端智能電動汽車公司極氪（ZEEKR）3月交付汽車6,663輛，按年增長約2.71倍。
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